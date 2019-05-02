إطلاق استراتيجية «استئصال شلل الأطفال»

أبوظبي (وام)

تستضيف الإمارات في نوفمبر المقبل الدورة الثانية لمنتدى «بلوغ آخر ميل» والذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يعد أبرز الداعمين لبرنامج استئصال شلل الأطفال. تشهد اجتماعات الدورة الإعلان عن المساهمات الدولية لدعم حملة استئصال المرض، وفي إطار استراتيجية المرحلة الأخيرة 2019-2023، التي أطلقتها المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال أمس، ولتشجيع المجتمع الدولي لتقديم التزامات إضافية. وتهدف الاستراتيجية التي ستقود جهود المبادرة وشركائها للتغلب على العوائق الأخيرة التي تقف أمام استئصال مرض شلل الأطفال والقضاء عليه بشكل نهائي ومستدام.

يذكر أن الدورة تعقد كل عامين في أبوظبي بمشاركة قادة قطاع الصحة العالمي، ويسعى إلى مواجهة الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

وتركز الاستراتيجية الجديدة على مواجهة أبرز العراقيل التي تقف أمام الجهود الرامية إلى القضاء على عدوى الفيروس المسببة للمرض في المستقبل القريب، وتوحيد الموارد المتاحة ودمجها في برنامج مكافحة شلل الأطفال ضمن برامج الصحة والتنمية على مستوى العالم، وتحقيق الهدف الرامي إلى القضاء على هذا المرض بشكل نهائي وموثق.

وعلاوةً على الاستفادة من الاستراتيجيات الرئيسة للبرنامج لتوسيع نطاق الوصول إلى اللقاحات وتحسين إمكانيات رصد المرض في مختلف أنحاء العالم، تقدّم الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2019-2023 حلولاً مبتكرة وفعالة مخصصة حسب احتياجات المجتمعات المختلفة، حيث تتضمن تأسيس مركز إقليمي في العاصمة الأردنية عمّان لتعزيز عملية تنسيق الدعم في أفغانستان وباكستان، بالإضافة إلى تكوين فرق استجابة سريعة دائمة لتسريع قدرة البرنامج على الاستجابة لحالات تفشّي المرض.

كما سيعمل البرنامج على تحسين نطاق برامج التلقيح ودعم الاحتياجات الأساسية لعمليات التنمية عبر تعزيز أواصر التعاون مع شركاء حملات التلقيح مثل منظمة التحالف العالمي للقاح والتحصين (Gavi) والمؤسسات الإنسانية ومجتمعات الاستجابة لحالات الطوارئ.

وتتطلب هذه الاستراتيجية ميزانية تبلغ 4.2 مليار دولار أميركي، حيث ستقوم المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال بجمع 3.27 مليار دولار أميركي منها، وتقوم استراتيجية المرحلة الأخيرة لاستئصال شلل الأطفال 2019-2023، على أسس أرستها الخطة الاستراتيجية 2013-2018، والتي اقتربت إلى حدٍ كبير من القضاء على مرض شلل الأطفال على الصعيد العالمي.. وعلى الرغم من التقدم المذهل الذي تم إحرازه، فإن الخطوات الأخيرة لتحقيق هذا الهدف أثبتت أنها الأكثر صعوبة، إذ لا تزال العدوى الطبيعية بفيروس شلل الأطفال منتشرة في أفغانستان وباكستان، كما أن العدوى بسلالات محددة من شلل الأطفال يتسبب بها اللقاح لا تزال منتشرة في بعض دول آسيا وأفريقيا. وستتم مناقشة استراتيجية المرحلة الأخيرة لاستئصال شلل الأطفال 2019-2023 في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية 2019 المقرر انعقادها في جنيف بسويسرا، ابتداءً من 20 مايو الجاري.

بيل غيتس: التزام إماراتي قوي بالقضاء على شلل الأطفال في العالم

أشاد بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، بالجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقضاء على شلل الأطفال في العالم. وقال في تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لن يكون التقدم التاريخي نحو القضاء على مرض شلل الأطفال في العالم ممكناً، دون التزام قوي من جانب شركاء مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات العربية المتحدة».