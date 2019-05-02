محمد بن زايد وعمدة سيؤول يبحثان علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس - في قصر الشاطئ - معالي بارك أون سون عمدة سيؤول عاصمة جمهورية كوريا الجنوبية.

وبحث سموه وعمدة سيؤول خلال اللقاء علاقات الصداقة وجوانب التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، خاصة البيئية والبنية التحتية وبناء المدن الذكية وتطويرها، إضافة إلى تعزيز النمو الأخضر وتحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة.

كما تبادل سموه والمسؤول الكوري الأحاديث حول إمكانات وفرص التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف مدن الدولة والعاصمة سيؤول بما يخدم القضايا التنموية للبلدين ومبادراتهما لتحقيق مدن مستدامة مزدهرة، كما استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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