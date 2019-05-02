استعراض تجربة الإمارات في «إدارة النفايات»

دبي ( الاتحاد)

نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، ورشة عمل مشتركة بين دولة الإمارات وحكومة سيؤول بالجمهورية الكورية، حول الاقتصاد الدائري وتطبيقات إعادة تدوير النفايات.

جاءت الورشة على هامش الزيارة التي نظمتها الوزارة لوفد من مسؤولي حكومة سيؤول برئاسة معالي بارك وون سوون عمدة سيؤول إلى دولة الإمارات، واستهدفت الاطلاع المتبادل على الخبرات والتجارب الناجحة والفعالة في مجال التعامل المستدام مع النفايات.

حضر الورشة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتور جابر الجابري نائب الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي، وسالم خلفان الكعبي، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».

وشملت ورشة العمل تقديم وزارة التغير المناخي والبيئة عرضاً مرئياً حول نظم التعامل مع النفايات، وتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة والتي تشكل أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتتماشى مع أهدف رؤية الإمارات 2021 في تحقيق الاستدامة في كافة القطاعات.

ومن جهته، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي على متانة العلاقات الإماراتية مع الجمهورية الكورية، وكون الدولتين شريكتين استراتيجيتين في مجالات وقطاعات عدة، موضحاً زيارة الوفد للوزارة وتنظيم ورشة العمل يستهدف توضيح مستوى الإنجاز والتقدم الذي حققته الإمارات في مجال التعامل مع النفايات والاطلاع على التجربة الكورية في هذا المجال والاستفادة منها، كون الجمهورية الكورية واحدة من أكثر الدول تقدماً في التعامل مع النفايات وتحقيق نظم الإدارة المتكاملة لها.

وتناول العرض المرئي خلال ورشة العمل أهم التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع آليات التعامل مع النفايات، وجهود الوزارة في التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية المحلية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات.ومن جهته، اجتمع معالي الدكتور الزيودي مع عمدة سيؤول وناقشا سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال إدارة النفايات وآليات تحقيق الاستفادة القصوى منها وخفض أثارها السلبية على البيئة.