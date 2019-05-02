سلطنة عمان تكرم رؤساء دوائر الموارد البشرية في الإمارات

مسقط (الاتحاد) كرم فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتم خلال الحفل تكريم رؤساء ومدراء دوائر الموارد البشرية على مستوى الحكومات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تقديرًا لدورهم الكبير، وجهودهم اللافتة في سبيل تعزيز وتنمية رأس المال البشري في دولة الإمارات.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الـ16 لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي اختتم أعماله أمس، في العاصمة العمانية مسقط.

وأشاد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالمبادرة التي أطلقتها سلطنة عمان الشقيقة، لتكريم الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية، والتي تمت على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس تشكل إضافة نوعية، وخطوة مهمة على طريق تطوير وتنمية رأس المال البشري، وأجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية في المنطقة.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية قد رشحت رؤساء ومدراء دوائر الموارد البشرية في الحكومات المحلية بدولة الإمارات للتكريم، نظراً لإسهاماتهم الكبيرة في مجال الموارد البشرية، وكذلك تقديرا لتعاونهم الاستراتيجي مع الهيئة.

واعتبر أن تكريم رؤساء ومدراء الموارد البشرية في الحكومات المحلية لدولة الإمارات أمر مستحق، حيث جاء تقديراً لدورهم الكبير، وجهودهم اللافتة في سبيل تعزيز وتنمية رأس المال البشري في الدولة.

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