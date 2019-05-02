سلطان القاسمي يمنح «عامل اللبنانية» مليون دولار

الشارقة (الاتحاد)

كرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأمين عوض مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، صباح أمس، مؤسسة عامل الدولية الفائزة بجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين في دورتها الثالثة، كما أعلن عن تبرع سموه بمليون دولار للمؤسسة خلال حفل التكريم الذي أقيم في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة.

وسلم سموه الجائزة، التي تشرف عليها وتنظمها مؤسسة «القلب الكبير»، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى مؤسسة عامل الدولية في لبنان، نظراً لجهودها الإنسانية الكبيرة والملموسة التي قدمتها للاجئين منذ تأسيسها في العام 1979 وحتى اليوم، وتسلم درع وشهادة الجائزة الدكتور كامل مهنا رئيس المؤسسة.

وأعلن سموه خلال الحفل عن تبرعه بمبلغ مليون دولار إلى جانب قيمة الجائزة الأساسية (500 ألف درهم) دعماً لمؤسسة عامل الدولية، بما يعزز دورها الريادي ودور إمارة الشارقة على الصعيد الدولي والتزامها الأعمال الخيرية ودعم المحتاجين في كل أنحاء العالم.

وهنأت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المؤسسة، مؤكدة أن الإنسانية هوية واحدة لا تتجزأ، وأن الانتصار للاجئين ليس خياراً بل هو واجب، مشيرة إلى أن التعاون سواء كان على صعيد المؤسسات أو الأفراد لم يعد رغبة وخطة، إنما بات ضَرورةً.

وقالت: العطاء والخير ومساعدة المحتاج، قيم أصيلة في ثقافتنا العربية والإسلامية، وجوهر رؤية الشارقة وقائد نهضتها صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي يؤمنُ بأن حق الإنسان في العيشِ الكريم لا يجب أن يمس أو تغيّره ظروف .

وألقت مريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير كلمة خلال الحفل أشادت فيها بدعم واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته باللاجئين والمحتاجين حول العالم.

كما تحدث أمين عوض مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكد أهمية التكاتف والتعاطف بين الدول المجاورة لمساعدة اللاجئين.