درع «سفير القلب الكبير» للجسمي

الشارقة (الاتحاد) كرّم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، الفنان الإماراتي الدكتور حسين الجسمي، بتسليمه درع لقب السفير المفوض لمؤسسة القلب الكبير الذي منحته له قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المؤسسة، نظير جهوده المتواصلة في توظيف فنه ومكانته الجماهيرية ورسالته الثقافية، لدعم الأعمال الخيرية والإنسانية.

وعبّر الجسمي عن فخره بتسلم اللقب من صاحب السمو حاكم الشارقة، واعتزازه باختيار قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة له لحمل اللقب، لافتاً إلى أن العمل الخيري والعطاء الإنساني سِمة تربّى عليها جميع أبناء المجتمع الإماراتي.

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