حميد النعيمي يشيد بجهود شبابنا في إسعاد المواطنين

عجمان (وام) كرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، في عجمان المساعد أول حمد محمد سلطان مرداس الشامسي من القيادة العامة لشرطة عجمان بميدالية التميز الوظيفي وشهادة تقدير.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قد وجه بمنح هذه الميدالية تقديرا لجهوده المتميزة، التي أسهمت في اختياره وحصوله على وسام أبطال السعادة والإيجابية في الحكومة الاتحادية.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بشباب الوطن الذين يقدمون خدمات جليلة للمواطنين من أجل إسعادهم والتخفيف عنهم والمساعدة في حل مشاكلهم سواء كانت أسرية أو اجتماعية.

من جانبه، أعرب المساعد أول حمد مرداس الشامسي عن تقديره واعتزازه بهذا التكريم الذي يعد وساماً وحافزاً إضافياً للمزيد من بذل الجهد للمحافظة على التميز.

من جهة أخرى، حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مأدبة الغداء التي أقامها اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بمنزله تكريماً لسموه والشيوخ.

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