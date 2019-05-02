حميد النعيمي يشهد تخريج دفعة «عام التسامح» من كلية المدينة الجامعية في عجمان

عجمان (وام)

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إن بناء الإنسان يأتي في أولوية واهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات قبل أي شيء لأنه هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قادر على التحضر والبناء والعمل من خلال تسلحه بمختلف العلوم والمعارف الأكاديمية التي تؤهله للمساهمة في بناء مستقبل الوطن.

جاء ذلك خلال حضور سموه الاحتفال الذي أقيم، أمس، بمناسبة تخريج الدفعة الرابعة «عام التسامح» من طلبة وطالبات كلية المدينة الجامعية في عجمان - العضو في مؤسسة «آر»‏ للتعليم والتطوير الأكاديمي - والبالغ عددهم 392 طالباً وطالبة من مختلف الكليات وهي إدارة الأعمال والعلاقات العامة والإعلان والقانون إضافة إلى الدبلوم المهني في التدريس منهم 95 خريجاً وخريجة بدرجة الماجستير.

وشهد الحفل إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس مجلس إدارة كلية المدينة الجامعية في عجمان، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن تخريج شباب وشابات الوطن يشكل رصيداً وثروة حقيقية، نأمل لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية ودخول سوق العمل وأن تلك الدفعات المتتالية للخريجين من جامعات الإمارات عامة وعجمان خاصة تأتي تتويجاً للنهج الصحيح الذي تسير عليه قيادة هذا الوطن .

وقال سموه: إننا في دولة الإمارات لن نألو جهداً في تسهيل مهام الخريجين للالتحاق بتلك البرامج ما سيؤهلهم لتبوء مراكز قيادية تسهم في خدمة الوطن.

وأعلن عبدالعزيز الجسمي ممثل مجلس إدارة الكلية عضو مجلس الأمناء: أن الكلية الجامعية تعتزم إطلاق كلية العلوم الصحية في تخصصي الصيدلة وطب الأسنان وكذلك كلية التكنولوجيا الذكية في تخصصات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وغيرها.