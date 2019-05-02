حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير البوسنة والهرسك

رأس الخيمة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، شريف مويكا نوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه لمهام عمله الجديد في الدولة، ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والبوسنة والهرسك.

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