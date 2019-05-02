محمد بن حمد يكرم 21 من حملة الماجستير

الفجيرة (وام) أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن بناء المستقبل والتأسيس لعالم أفضل يتطلب توظيف كل الجهود في خدمة هذا الهدف، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه التعليم العالي بتخصصاته الإنسانية والعلمية في ترسيخ مكانة الإمارات وسط أهم الدول المتطورة في العالم.

وشدد سموه على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالاهتمام بحملة الشهادات العليا من الفجيرة.

جاء ذلك، خلال تكريم سموه للدفعة الحادية عشرة من حملة شهادة الماجستير، والتي تضم 21 طالباً وطالبة من حملة الماجستير في مختلف التخصصات العلمية، وذلك في مكتب سموه بالديوان الأميري بالفجيرة.

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