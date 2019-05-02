سيف بن زايد يشهد افتتاح متاجر «فزعة» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام) شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، أمس، افتتاح متاجر «فزعة» في إمارة رأس الخيمة، وذلك ضمن سلسلة متاجر تم افتتاح أولها العام الماضي، بهدف تعزيز دور الصندوق التكافلي في إسعاد المتعاملين والتي تعد الأولى من نوعها، وإحدى مبادرات صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية.

وحضر الافتتاح اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات الشرطية والعميد عادل بن نصيب النعيمي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة وعدد من الضباط ومدراء الدوائر الحكومية.

وقال المقدّم أحمد بوهارون الشامسي مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية العضو المنتدب لفزعة: «إن الدعم المباشر الذي يحظى به برنامج فزعة من سيدي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، وثقته به هو ما أعطى حافزاً كبيرا لتقديم أرقى الخدمات والامتيازات لخدمة أفراد المجتمع، ولتحقيق أعلى مستويات الجودة والسعادة».

وأضاف أن افتتاح فزعة لمتاجرها في إمارة رأس الخيمة، جاء لتلبية احتياجات ومتطلبات أعضاء فزعة في كافة أنحاء الدولة، مشيراً أن إلى المتاجر ضمن مبادرات صندوق التكافل الاجتماعي، من مشاريع تكافلية وبرامج تهدف إلى التسهيل على المنتسبين، وتحقيق السعادة والإيجابية لهم.

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