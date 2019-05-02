حمدان بن راشد: جهودنا تكللت بالنجاح

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أن جهود المؤسسة طوال عامين تكللت بالإنجازات والنجاح في عام التسامح مدفوعة بالقيم الأصيلة والعريقة المتجذرة في المجتمع الإماراتي.

جاء ذلك خلال تكريم سموه 134 فائزاً في جوائز الدورة الـ21 للمؤسسة، أمس الأول، في حفل أقيم في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال سموه: «نحتفل اليوم بختام دورة تكللت بالإنجازات واستمر نبضها في صميم نظامنا التربوي والتعليمي، حاصدين ثمارها في هذا التميز من تآلف وتعايش وتطور وتفرد، مستذكرين بقلوب وجلة رسالات الخالق عز وجل وسنة الأنبياء والصالحين».

وأضاف سموه: «يطيب لي أن أتوجه بعظيم الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة، التي انعكس حرصها الوثيق على التربية والتعليم، في هذا التميز الباهر الذي يتوج مبادراتنا الداعمة وجهودنا المخلصة في تحقيق الجودة التعليمية ورعاية المواهب والمبتكرين».

وقال سموه: «أهنئ الفائزين في هذه الدورة، وأشكرهم على مجهودهم ورسالتهم النبيلة في الارتقاء بالعملية التعليمية في أوطاننا، وأدعوهم إلى مواصلة المسيرة واستشراف مستقبل مزدهر لشعوبنا العربية، واسترجاع دور الأمة الحضاري والتنويري الذي طالما أضاء العالم لقرون طويلة، وكان نبراساً يهتدي به كل طالب علم».

وأكد سموه استمرار دعمه والتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، في العمل والوفاء، وتلبية نداء الواجب الوطني.

وشهد الحفل حضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام، وعدد من ممثلي مختلف المؤسسات التعليمية المحلية والدولية والوسائل الإعلامية.

وفي سياق متصل، أثنى الحفل على فريق الموهوبين بمركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار الذي حقق مؤخراً المركز الأول في برمجة الروبوتات في مسابقة (FLL) الدولية للروبوت والتي عقدت قبل عشرة أيام في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية وضمت 108 فرق تألفوا من نحو 1100 طالب وطالبة من مختلف دول العالم. وتم خلال الحفل تكريم 6 طلاب فائزين.