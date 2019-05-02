عبدالله القاسمي يكرم الفائزين بجائزة «الشارقة للتفوق والتميز التربوي»

الشارقة (الاتحاد)

كرم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في دورتها 25، تقديراً لما قدموه من جهود في خدمة وتطوير العملية التعليمية في الدولة، وذلك في الحفل الذي نظمه مجلس الشارقة للتعليم، صباح أمس، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتصدرت المكرمين قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمفكرين، وتم اختيار سموها الشخصية الداعمة للتعليم، وذلك تقديراً لجهود سموها في دعم وتطوير عملية التعليم داخل الدولة وخارجها.

وتسلم الجائزة بالنيابة عن سموها، خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وبهذه المناسبة، ألقت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي كلمة مسجلة قالت فيها: طالما كان بناء الإنسان وتنمية مواهبه وتبني أفكاره شغفاً لدى إمارة الشارقة ودولة الإمارات على وجه العموم، فكان الاهتمام بتعليم الفرد شرارة هذا الشغف الذي عملنا على تطويره على مدى سنوات عدة لنرى أطفالنا اليوم يتعلمون ويجتهدون، ويسعون بإرادتهم القوية إلى الاستفادة الكاملة من حياتهم العلمية والعملية، ليصبحوا في المستقبل أفراداً مساهمين في عملية التطوير المستمرة التي تشهدها الدولة.

وأضافت سموها: إن جائزة «الشارقة للتفوق والتميز التربوي» التي تلعب دوراً في تهيئة بيئةٍ تعليميةٍ محفّزةٍ للإبداع والابتكار.

وتميز الحفل باحتفاء الجائزة باليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على مسيرتها، وتكريمها للعديد من الشخصيات والفائزين، وتضمن الحفل تقديم أوبريت «أكليل الشارقة» من تأليف معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وأداء مجموعة من طلبة المدارس.

وقام بعدها سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي بتكريم الجهات والشخصيات الفائزة بفئات الجائزة، والمنظمين والمشاركين.