الامارات | «الهوية والجنسية» تستقبل طلبات الإقامات الطويلة «أونلاين»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهوية والجنسية» تستقبل طلبات الإقامات الطويلة «أونلاين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسيّة أمس، تنفيذ قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، لمدد خمس أو 10 سنوات، عبر الرابط المخصص للتقدّم لهذه الخدمات، الذي سيكون متاحاً بشكل حصري من خلال القنوات الإلكترونية للهيئة (e channels) والتطبيق الذكي (ica uae echannels).

وحددت الهيئة تفاصيل الرسوم الخاصة بإصدار الإقامات للمستثمرين وأصحاب المواهب التخصصة ورواد الأعمال، بقيم راوحت ما بين 650 و1150 درهماً، مبينة أن هناك لجاناً متخصصة ستبت في طلبات الفئات المستهدفة من القرار، وإشعارهم بالموافقة عبر الخدمة الذكية.

وقال مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة، اللواء سعيد راكان الراشدي، إن في وسع الراغبين في الاستفادة من الخدمات الجديدة المستحدثة التي تضمنها القرار، المباشرة في تقديم طلباتهم، مشفوعة بالوثائق الثبوتية المحددة لكل فئة.

وكشف الراشدي، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة أمس، عن الآليات التنفيذية الخاصة بالقرار، موضحاً أن الفئات التي ستستفيد من قرار مجلس الوزراء هي المستثمرون في الاستثمارات العامّة، والمستثمرون في العقار، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثون في مجالات العلوم والمعرفة، والطلاب النابغون ذوو القدرات العلمية الواعدة.

وأشار إلى أن الفئة الأولى تشمل المستثمر في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو إنشاء شركة أو المشاركة فيها بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو بإجمالي استثمارات لا يقل عن 10 ملايين درهم، على ألا يقل استثماره في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات، وأن يكون المبلغ المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمر، وليس قرضاً، وأن يقدم ما يثبت ذلك، وأن يحتفظ بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات على الأقل، إلى جانب أن تكون ذمته المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية بقيمة 10 ملايين درهم.

ويحصل المشمولون بهذه الفئة على إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، إلى جانب إمكان وجود شركاء، بشرط مساهمة كل شريك بـ10 ملايين درهم. كما يمنح إقامة لمدة 10 سنوات للزوج والزوجة والأبناء، ومثلها لمدير تنفيذي واحد ومستشار واحد، فضلاً عن إمكان حصوله على تأشيرة دخول للدولة لمدة ستة أشهر متعددة السفرات.

المستثمر في عقار

وشرح الراشدي الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على إقامة (مستثمر في عقار)، وهي: ألا تقلّ القيمة الإجمالية للأصل العقاري عن خمسة ملايين درهم، وأن يكون المبلغ المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمر، وليس قرضاً، وأن يقدم ما يثبت ذلك، وأن يحتفظ بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن تكون ذمته المالية غير مثقلة بمطالبات تنتقص من ملاءته المالية، موضحاً أن من تنطبق عليهم شروط هذه الفئة يمنحون إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وكذلك إقامة لمدة خمس سنوات للزوج والزوجة والأبناء، وإقامة لمدة خمس سنوات لمدير تنفيذي واحد ومستشار واحد. كما أن بإمكانهم الحصول على تأشيرة دخول للدولة لمدة ستة أشهر متعددة السفرات.

رواد الأعمال

أما الفئة الثالثة وهي رواد الأعمال، فأوضح الراشدي أنها تنطبق على من يمتلك مشروعاً سابقاً وناجحاً بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى، وكذلك الحاصلون على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة، إذ يمنح من تنطبق عليهم شروطها إقامة لمدة خمس سنوات، مع قابلية التأهل للحصول على إقامة دائمة للمستثمرين في حال استيفاء شروط فئة المستثمر، وإقامة لمدة خمس سنوات للزوج والزوجة والأبناء، وإقامة لمدة خمس سنوات لثلاثة مديرين تنفيذيين، وتتاح لهم الفرصة للحصول على تأشيرة دخول للدولة لمدة ستة اشهر متعددة السفرات مع إمكانية التجديد لمدة ستة أشهر أخرى.

أصحاب المواهب

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وبيّن الراشدي الشروط والمزايا الخاصّة بأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن، الذين شملهم القرار، حيث يجب أن يتوافر لدى المتقدّم ضمن هذه الفئة وجود عقد عمل ساري المفعول، وأن يكون تخصصه في مجالات تعد ذات أولوية بالنسبة للدولة، حيث يحصل من تنطبق عليه الشروط في هذه الفئة على إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وإقامة لمدة 10 سنوات للزوج والزوجة والأبناء.

وقال الراشدي إن التسهيلات التي تضمنها القرار شملت الطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز بمعدل 95% على الأقل في الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة، وعلى تقدير امتياز بمعدل تراكمي (3.75 GPA) على الأقل عند التخرج في الجامعة، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، إذ يمنح هؤلاء إقامة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، وإقامة لمدة خمس سنوات لأسرة الشخص المعني قابلة للتجديد.

تأشيرة 6 أشهر

وأوضح الراشدي أنه يمكن الحصول على تأشيرة متعددة الدخول لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة وذلك من خلال طلب يتم تقديمة على منظومة الخدمات الذكية (e Channels) وهي متاحة كخدمات عامة على المنظومة، ولا تحتاج إلى تسجيل دخول للتقدم بالطلب.

ورداً على سؤال حول فئة أصحاب المواهب التخصصية أوضح أن التخصصات التي تشملها هذه الفئة مفتوحة، وأن الطلبات التي تقدم في إطارها ستعرض على لجنة تضم أعضاء من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وهي التي ستبتّ في مدى مطابقة الطلب المقدّم للشروط، مؤكّداً عدم وجود سقف عددي للطلبات التي ستقبل ضمن الفئات المحددة، وأنّ كل من تنطبق عليه الشروط والمعايير سيتمكن من الاستفادة من المزايا دون معوقات.

وفي ردّه على سؤال بشأن الغرض من إصدار تأشيرات صلاحيتها 6 أشهر ومتعددة السفرات للراغبين في الاستفادة من مميزات القرار، أوضح الراشدي أنّ الهدف هو إتاحة الفرصة للراغبين في التقدم للحصول على الإقامة طويلة الأمد لزيارة الدولة ودراسة الفرص المتوافرة فيها سواء من حيث الاستثمار أو البحث العلمي والإبداع، ومن ثمّ اتخاذ القرار بشأن التقدم للإقامة من عدمه، مبيّناً أن الحاصل على هذه التأشيرة سيعامل معاملة المقيم من حيث إصدار بطاقة الهوية ليتمكن من استكمال إجراءاته في تأسيس الاستثمار الذي يرغب فيه، وإجراء المعاملات التي تتطلّبها الفئة التي تنطبق عليه، ومن ثمّ الحصول على الإقامة طويلة الأمد في حال تحقيقه الاشتراطات المطلوبة.

10

سنوات قابلة للتجديد يحصل عليها المستثمرون العامون.

95 %

على الأقل في الثانوية العامة، وامتياز بمعدل (3.75 GPA) على الأقل عند التخرج في الجامعة، للحصول على 5 سنوات.

اللواء سعيد راكان الراشدي على الراغبين في الاستفادة من الخدمات الجديدة المستحدثة المباشرة في تقديم طلباتهم.