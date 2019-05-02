الامارات | قمة الجامعات الآسيوية تطّلع على مستوى التعليم العالي في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الجامعات الآسيوية تطّلع على مستوى التعليم العالي في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت أمس أعمال قمة الجامعات الآسيوية 2019، التي تستضيفها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بالشراكة مع مؤسسة التايمز للتعليم العالي، تحت عنوان «ربط آسيا والوصول إلى الغرب»، بمشاركة وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة سارة الأميري، ونخبة من كبار التنفيذيين في القطاعات الصناعية وصناع القرار والباحثين، لمناقشة التحديات والحلول الممكنة في القطاع الأكاديمي، من خلال التركيز على أهمية دور الجامعات في التطوير الاقتصادي، من خلال البحوث والتعاون وبناء الشراكات بين جامعات دول المنطقة والدول الآسيوية.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور عارف سلطان الحمادي، مواصلة الجامعة مسيرتها في التطور لتصبح إحدى المؤسسات الأكاديمية العالمية المرموقة في الشرق والغرب، من خلال بناء الشراكات التي تشمل مجالات متعددة، مع التركيز على رواد القطاعات الأكاديمية في القارة الآسيوية، الأمر الذي يتماشى مع أهداف القمة التي ركزت فعالياتها، أمس، على سبل التعاون بين المؤسسات الأكاديمية بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أبحاثهم في المجتمع بشكل عام.

وقال الحمادي، في تصريحات صحافية على هامش القمة، «ستشهد القمة الإعلان عن أحدث تصنيف لمؤسسة التايمز لجامعات آسيا، ونهدف من خلالها إلى زيادة العلاقات مع الجامعات، وتوطيد التعارف بين رؤساء الجامعات لخلق فرص تعاون مشترك، بالإضافة إلى إطلاع الوفود المشاركة على مستوى التعليم العالي في دولة الإمارات وأحدث ما توصلت إليه الأبحاث في الإمارات».

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وأوضح أن «جامعة خليفة ستنظم جولة لرؤساء الجامعات المشاركة في القمة، للتعرف إليها كمؤسسة رائدة ليس فقط في مجال التعليم العالي، ولكن في مجال البحوث والابتكار، والاطلاع على التطور المستمر الذي تشهده الجامعة في مجال البحوث وخبرات الهيئة الأكاديمية لدينا».

وأضاف: «تتمتع جامعة خليفة باحتلالها المركز الأول في (دخل الصناعة) لتكون من بين أفضل 200 جامعة عالمية في مجال الهندسة والتكنولوجيا، في حين تحل في نطاق 301-350 أفضل جامعة في العالم بشكل عام، وذلك حسب تصنيفات مؤسسة التايمز لعام 2019».

من جانبه، أفاد وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، الدكتور محمد إبراهيم المعلا، بأن العديد من الجامعات الإماراتية دخلت في التصنيفات العالمية، خلال السنوات الماضية. أما قبل خمس سنوات فلم يكن هناك أي جامعة في قائمة «تايمز» لأفضل الجامعات في العالم، واليوم هناك أربع جامعات ضمن القائمة، (جامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والجامعة الأميركية في الشارقة، إضافة إلى جامعة الشارقة).