الامارات | بلدية دبي تستعد لرمضان بحملات على المتاجر والمستودعات

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تستعد لرمضان بحملات على المتاجر والمستودعات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية دبي حملات تفتيش على 1300 مستودع ومتجر غذائي في إطار استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز الثقة بسلامة الغذاء، وضمان السلامة والصحة العامة، والحفاظ على جمال المدينة، مؤكدة أن الحملات ستستمر بشكل يومي خلال الشهر.

وأشارت البلدية في بيان، أمس، إلى تنظيم حملات تفتيشية مكثفة على مستودعات الأغذية ومحال الهايبرماركت على مستوى الإمارة، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات اللازمة، وتخزين الأطعمة في ظروف صحية ملائمة، والتفتيش على مصانع الألبان والأجبان وسوق الخضار والفواكه، مضيفة أن 800 من مستودعات الأغذية و500 محل سوبر وهايبرماركت منتشرة على مستوى دبي تخضع للتفتيش.

وأشارت إلى أن حملتها تشمل 50 مستودعاً غذائياً، خصوصاً التي تحوي المأكولات الرمضانية المخزنة مثل الأرز، والدقيق، والعصائر بمختلف أنواعها وغيرها من المواد، لضمان أن يكون التخزين في ظروف صحية مناسبة، ومتوافقة مع الاشتراطات العامة التي وضعتها البلدية.

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وأوضحت أنه سيتم تكثيف الزيارات التفتيشية من قبل المختصين في البلدية على الأماكن المخصصة للتدخين والشيشة، التي تم ترخيصها مسبقاً لضمان التزامها بالضوابط والشروط المتعلقة بالتدخين، وتقديم خدمة الشيشة خلال الفترة المسائية، والتأكد من عزل مناطق المدخنين عن غير المدخنين، وتوافر المساحات المناسبة المعتمدة، وعدم تواجد الأطفال أو من تقل أعمارهم عن 18 سنة في أماكن المدخنين، إضافة إلى الرقابة على الخيم الرمضانية المؤقتة التي تشهد اقبالاً من الجمهور، لضمان التزامها بضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، مؤكدة أن الإغلاق المباشر في حالة مخالفتها وعدم الالتزام بتلك الضوابط والشروط.

وأكدت أنها ستنظم حملة تفتيشية في الأسبوع الأخير من رمضان في الفترة المسائية وحتى منتصف الليل على الصالونات الرجالية والنسائية، وصالونات الأطفال، للتأكد من استيفائها متطلبات الصحة والسلامة.

وأشارت إلى تخصيص كادر عمالي عدده ألفان و178 عاملاً لمتابعة أعمال النظافة على مدار الساعة في جميع مناطق الامارة، مع توفير 241 وسيلة تخزين نفايات إضافية خلال الشهر لتغطية مواقع الخيم الرمضانية في الأحياء السكنية والمناطق الأكثر ازدحاماً، كما سيتم توفير فريق متخصص لمتابعة نظافة شواطئ دبي على مدار الساعة، بواقع أربع ورديات عمل، و143 عامل نظافة و18 من موظفي الجهاز الاشرافي والرقابي، لتغطية ما مجموعة 1572 كم طولياً، لنظافة الطرق الرئيسة في الامارة.