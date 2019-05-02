الامارات | حبس محتال سحب 873 ألف درهم من حساب ربة منزل

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس محتال سحب 873 ألف درهم من حساب ربة منزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن ثلاث سنوات، بحق رجل أعمال آسيوي، يبلغ من العمر 29 عاماً، زوّر بالاشتراك مع آخرين مجهولين محرراً رسمياً، عبارة عن مستندات طلب تحويل رقم هاتف امرأة مقيمة في الدولة إلى اسم إحدى الشركات، كما زوّر صورة بطاقة هاتفها، بأن استبدل صورتها بصورة أخرى، وقام بالتعديل على بيانات تاريخ انتهاء ورقم البطاقة، وزوّر مستندات أخرى غير رسمية شملت شهادة غير ممانعة بتحويل رقم الهاتف منسوباً صدورها إليه، وطلب تحويل مبلغ 873 ألف درهم من حسابها إلى حساب آخر، واستولى على المبلغ لنفسه، بواسطة مستند مزور قدمه لموظف البنك.

وبحسب التحقيقات، فإن المجني عليها (ربة منزل) قصدت ماكينة صراف آلي لسحب نقود عقب عودتها من إجازة في بلادها، لكن لم تتمكن، إذ أخبرها الجهاز بعدم وجود رصيد كافٍ، وحاولت مراراً لكن دون فائدة، فتوجهت إلى البنك وطلبت كشف حساب بنكي، لتجد مفاجأة غير سارة بانتظارها، إذ كان رصيدها خاوياً تماماً، رغم أنها تركت فيه قبل سفرها مبلغ 873 ألف درهم، واكتشفت أن مجهولين اخترقوا حسابها، بعد أن استولوا على رقم هاتفها بالحيلة عبر إحدى شركتي الاتصالات، ثم احتالوا على البنك كذلك، بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي، التي أحالت أحد المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمته.

وقالت المجني عليها (49 عاماً) إنها توجهت إلى شركة الاتصالات التي زوّدتها بالشريحة، وفوجئت بأن رقم هاتفها تم تحويله إلى اسم شركة أخرى، وعرض عليها الموظفون مستنداً محرراً بخط اليد، مضمونه أنها تطلب تحويل رقمها لاسم تلك الشركة، وعرضوا عليها كذلك صوراً لبطاقة هويتها، فأخبرتهم بأن الصورة ليست لها، كما أن توقيع الأوراق ليس توقيعها، مؤكدة أن المستندات التي تم تقديمها إلى البنك لإجراء التحويل، لا تمت لها بصلة.

وأنكر المتهم أمام محكمة الجنايات التهم الموجهة إليه، وأدانته المحكمة، وقضت بحبسه ثلاث سنوات، ثم إبعاده بعد انقضاء فترة العقوبة.