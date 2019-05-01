إطلاق أول أكاديمية للذكاء الاصطناعي في الإمارات

أطلقت كليات التقنية العليا "أكاديمية الذكاء الاصطناعي" الأولى من نوعها في الدولة، بالشراكة مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، لتوفير برامج تعليمية وتدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، تسهم بتطوير معارف وخبرات الكوادر الوطنية، وتعزز قدرتها في هذا المجال للتعامل مع المتغيرات الوظيفية المستقبلية في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وجاء ذلك بحضور معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وسعادة الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، وعدد من المسؤولين والخبراء والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن أعمال "قمة عالم الذكاء الاصطناعي" التي أختتمت في دبي اليوم الاربعاء.

و أكد معالي عمر سلطان العلماء، أن "إطلاق الأكاديمية يأتي في إطار دعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، والإسهام في توفير منصة جديدة يمكن للشباب من خلالها الحصول على مهارات جديدة تتيح لهم تطوير قدرات وإمكانيات إضافية تساعدهم بتحقيق طموحاتهم المستقبلية".

و أشار معاليه إلى أهمية مساهمة الأكاديمية في تبني جميع أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بما يسهم بتوفير حياة أفضل لأفراد المجتمع، وتطوير منظومة متكاملة توظف التكنولوجيا المتقدمة في المجالات الحيوية على المستويين الحكومي والخاص.

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من جانبه أكد الدكتور عبداللطيف الشامسي أهمية تأهيل القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الطلبة الجدد والموظفون الحاليون وتطوير خبراتهم وتمكينهم بمهارات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن أكاديمية الذكاء الاصطناعي بكليات التقنية العليا ستعمل شريكاً للجهات الحكومية والخاصة لتميكن الكفاءات العاملة لديها من الاسهام في مسيرة التحول الرقمي.

وذكر الشامسي أن إطلاق أكاديمية كليات التقنية للذكاء الاصطناعي ترتبط بـ" قفزة الخمسين" للكليات، والتي تتجسد في خطة "الجيل الرابع" لإعداد الكفاءات البشرية للمستقبل، والتي تتضمن ثلاث ركائز أساسية تشمل "إعداد القيادات الفنية" و"تخريج الشركات ورواد الأعمال" و"مبدأ التعليم للجميع".