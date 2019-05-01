"مؤسسة الإمارات" تطلق حملتها الرمضانية

أطلقت مؤسسة الإمارات، المؤسسة الوطنية المستقلة التي تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية ورفع كفاءات الشباب، حملتها الرمضانية لهذا العام في إطار العمل الشبابي التطوعي، من خلال برنامج "تكاتف"، الذي يعتمد على مبدأ تعزيز حس المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب.

وتهدف الحملة الرمضانية، التي تأتي تزامناً مع "عام التسامح" إلى تعزيز قيم التسامح والتعاون بين أفراد المجتمع في الشهر الكريم، إذ تُركّز على تقبّل الآخر وزيادة الوعي بأهمية احترام وتقدير التنوع الثري في الثقافات المختلفة، وتجسد إرثاً إنسانياً نابضاً بالعطاء، أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وكرسه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وتعمل الحملة الرمضانية على ترسيخ قيم التسامح والعطاء، التي تعدّ صفات أصيلة في نفس كل إماراتي، ونهجاً إماراتياً خالصاً أسسه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، وتشمل فعالياتها زيارة فرق المتطوعين المختلفة لأندية الجاليات الأجنبية في جميع أنحاء دولة الإمارات ومشاركة الشباب في مشاريع صيانة وترميم وصبغ مقرات الأندية الاجتماعية والثقافية، فضلاً عن توزيع العديد من المواد والاحتياجات الأساسية على العمال في مواقع العمل الخارجية.

ويدشن برنامج تكاتف خلال الحملة الرمضانية "نادي المتطوعين"، والذي سيدار بواسطة المتطوعين من الجنسيات المختلفة طوال الشهر الكريم لتنظيم كافة الأنشطة الرمضانية التابعة للحملة.

Advertisements

اقرأ أيضاً... محمد بن زايد: القطاع الخاص ورجال الأعمال يساهمون في نجاح «مؤسسة الإمارات»

وقالت ميثاء الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، إن "حملة مؤسسة الإمارات الرمضانية جاءت لتقديم مساهمة اجتماعية ذات مغزى في الشهر الفضيل، فضلاً عن تعزيز مفاهيم التسامح والترابط الاجتماعي من خلال التطوع في شهر العطاء والخير".

وتوقعت مشاركة أكثر من 1000 متطوع من مختلف إمارات الدولة بمجموع 15 ألف ساعة تطوعية في الحملة هذا العام، مشيرة إلى أن متطوعي تكاتف على أهبة الاستعداد للمشاركة في الأعمال الإنسانية، التي نسعى من خلالها إلى حض المجتمع الإماراتي للانخراط في العمل التطوعي من خلال عدد من المبادرات الإنسانية المجتمعية، لترسيخ ثقافة التطوع وجعلها أسلوب حياة.

واضافت أن مؤسسة الإمارات اعتادت منذ عام 2007 من خلال برنامجها التطوعي "تكاتف"، على تنظيم عدد من الحملات الرمضانية في كل عام بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال التطوع، إذ توجّه المؤسسة جلّ اهتمامها إلى تحفيز الشباب للمشاركة في العمل التطوعي خلال الشهر الفضيل من خلال عدد من المشاريع والمبادرات، التي تصل إلى كافة أنحاء الدولة.