جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي وهواوي تعلنان عن الفائزين في مسابقة...

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وهي إحدى أبرز مؤسسات التصوير الفوتوغرافي في العالم، عن الفائزين الأربعة بجوائزها الكبرى في مسابقة على انستغرام استمرت لشهرين واستقطبت مشاركين من أكثر من عشر دول، نذكر منها: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت.

وتهدف هواوي من خلال تعاونها مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي إلى تقديم إمكانيات التصوير الفوتوغرافي عالي المستوى إلى قطاع أكبر من المستهلكين، ولهذا ابتكرت للمسابقة مفهوم «لحظات هواوي» كي تدعم المواهب المحلية وتشجعهم على الإبداع. وتقسم المسابقة إلى جولتين مع جولة نهائية لخروج الخاسرين، وتتيح للمتسابقين اختيار أحد المواضيع التالية: الناس والثقافة، سيتي سكيب (تصوير المدن)، التصوير الليلي، تصوير الطبيعة، وتقدم لكل من الرابحين بالمسابقة رحلة ممتعة إلى أيسلندا.

وعن المسابقة صرّح سعادة الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بقوله: التصوير بالهواتف الذكية أصبح من أساسيات الحياة اليومية، لقد بات بمثابة الشاهد البصري أو حتى الأرشيف الفوتوغرافي لمجريات أيامنا. ولأن صورنا تُعبّرُ عنا، فمن الطبيعي أن نهتم بجودة الصور واحترافيتها قبل مشاركتها مع الآخرين، وهنا يأتي دور المهارات الفوتوغرافية بدعمٍ من تقنيات التصوير المتطوّرة. نتائج هذا المزيج نستمتع بها من خلال الصور الفائزة بهذه المسابقة المميّزة. نبارك للفائزين ونرجو لبقية المشاركين التوفيق في الفرص القادمة.

تكونت لجنة الحكام من متخصصين لدى جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، واختارت اللجنة الصور الأربع الفائزة بالجائزة الكبرى من أكثر من 9000 صورة التقطها المتسابقون باستخدام أحد طرازات هواتف هواوي الذكية، فكان الفائزون بالجائزة الكبرى:

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مرام حاتم الخشاب (الناس والثقافة)، صورة مؤثرة لرجل منهمك في غزل الخيوط، التقطتها بهاتفHUAWEI Y9 2018

روزالين بايلوسيس (تصوير المدن) أفق فجر حالم يطل على غابة دبي المعمارية صورة التقطتها بهاتف HUAWEI P10 Plus

إكاتريتا كوفشوفا (طبيعة) صورة مذهلة لظلال الإبل على الرمال الصحراوية التقطتها بالهاتف HUAWEI Mate20 pro

خديجة ابتسام (تصوير ليلي) صورة رائعة لجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي التقطتها بالهاتف HUAWEI Mate20 Pro

سيحظى الفائزون الأربعة بمسابقة صور لحظات هواوي على إنستجرام بفرصة لتجربة الكاميرا الفائقة والأداء الرفيع للهاتف HUAWEI P30 Pro -الذي أطلقته هواوي مؤخراً- في ظروف الاستخدام الواقعية خلال رحلة تصوير مغطاة التكاليف إلى أيسلندا. فهذا الهاتف بكاميرته الرباعية المتقدمة من لايكا يمتاز بوضع التصوير الليلي المطور الذي يتيح للفائزين التقاط صور رائعة للسماء الأيسلندية المذهلة، أما تقنية التقريب القوية سوبر زوم في الكاميرا فستمكنهم من تصوير المشاهد الجميلة للطبيعة المحيطة بهم مهما بعدت حتى بأدق التفاصيل. ولن تنفد بطاريته طويلة الأمد خلال تسجيلهم لمقاطع الفيديو والتقاط الصور حينما يكتشفون مناظر خلابة تأسر الألباب، لأنها تعمّر ليوم كامل من الاستخدام المكثف.