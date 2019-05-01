النظام الضريبي يُشكل مكونًا أساسيًا للتحول المستقبلي لدول مجلس التعاون الخليجي

أشار أحدث تقرير صادر عن شركة ’أوليفر وايمان‘ للاستشارات الاستراتيجية، والذي صدر بعنوان "النظام الضريبي لمستقبل دول مجلس التعاون الخليجي"، إلى العوامل التي تجعل من التغييرات الهيكلية في السياسة المالية فرصة للحكومات لتحفيز خطط التحوّل المستقبلية والدفع بعجلة الاستقرار الاقتصادي من خلال الإيرادات الضريبية المستقلة في القطاعات غير النفطية.

ما زالت الديون الحكومية ومعدلات العجز في الميزانية تشهد تزايداً مضطرداً، وباتت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بحاجة لما يقارب من 2 تريليون دولار أمريكي لكي تتمكّن من معادلة طرفي ميزانياتها بحلول عام 2030. حيث اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي تاريخياً على الإيرادات النفطية لمعادلة ميزانياتها، وعلى الرغم من الاحتياطيات الكبيرة، إلّا أن الأسعار ما زالت واقعة تحت الضغوط المفروضة عليها من الارتفاع العالمي في مستويات الاعتماد على الطاقة البديلة العاملة الكهربائية.

ويوضح تقرير ’أوليفر وايمان‘ ملامح الفرصة التي يطرحها القطاع الضريبي لتحقيق إيرادات محتملة من القطاعات غير النفطية، والذي يُعتبر واحداً من مجموعة من الإصلاحات الفورية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي المستدام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية بل ويتفوق عليها.

وفي هذا السياق قال إبراهيم غول، الشريك في ’أوليفر وايمان‘ "وصلت دول مجلس التعاون الخليجي إلى مفترق طرق اقتصادي وتكرس جهودها لتعزيز تنويع تدفقات الإيرادات لديها والحفاظ على استقرارها الاقتصادي. وتتسم المبادرات المتصلة بالضرائب بقدرة هائلة على توفير منصة قوية لدعم هذه المبادرات، كما أنّها فرصة لا تتسنى إلا مرة واحدة في كل جيل لتحقيق التحوّل في قطاع الإدارة العامة في دول مجلس التعاون الخليجي".

ووفقاً للتقرير فإنّه بإمكان حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن تحقق 80 في المائة من الإيرادات المستهدفة من القطاعات غير النفطية من خلال فرض أربعة ضرائب فقط. كما أنّه من شأن مجموعة من التقنيات الحديثة أن تشكّل فرصة مواتية للحكومات لتجديد الأنظمة الإدارية وتخطّي غيرها من الأنظمة القديمة على المستوى العالمي والتي غالباً ما تكون عائقاً أمام تغيير السياسات.

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وأضاف غول: "سيعتمد مستقبل القطاع الضريبي بشكل كبير على قدرة الحكومات على إظهار فوائده أمام المواطنين والشركات على حد سواء؛ إذ يجب التعريف به على أنه شراكة بين الجميع. ويُعتبر الانتقال من الوضع الحالي مهمة ليست بالسهلة وتتطلب التزاماً من مختلف الأطراف المعنية، ومشاركة القطاع الخاص، ورقمنة العلاقة مع دافعي الضرائب، والعمل عن كثب مع مؤسسات القطاع العام والمجتمعات المحلية".

ولقد طرحت شركة أوليفر وايمان نتائج تقريرها في المنتدى الإقليمي للضرائب في الدول العربية الذي عقد الشهر الماضي في دبي بتنظيم من صندوق النقد العربي بالمشاركة مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار.

كما حرصت شركة ’أوليفر وايمان‘ في تقريرها على مراعاة أفضل الممارسات العالمية لدى تجميعها لأربع توصيات موجهة إلى الأطراف المعنية الرئيسية، والتي أتت على النحو التالي:

دافعي الضرائب، تجربة رقمية: استخدام التكنولوجيا للدفع بمشاركة أوسع من قبل القطاع الخاص وتعزيز سهولة إجراء الأعمال.

الوكالات الضريبية، الإدارة القائمة على البيانات: بناء مؤسسة متخصصة بعمليات قائمة على البيانات تضم صنع القرار والتحليلات والأتمتة.

الجهات الحكومية، ابتكار تجربة سلسة للخدمة العامة: إحداث نقلة نوعية في سُبل تقديم الخدمات العامة من أجل ابتكار تجربة سلسة وأثر اقتصادي متوازن للمواطن.

الجمهور العام، تعزيز المساءلة العامة: استخدام المساءلة العامة والشفافية في الإبلاغ لبناء ثقافة امتثال طوعية.