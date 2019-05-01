

‎قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان إن بناء الإنسان يأتي في أولوية واهتمام القيادة الرشيدة لدولة الامارات قبل أي شيء لأنه هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قادر على التحضر والبناء والعمل من خلال تسلحه بمختلف العلوم والمعارف الأكاديمية التي تؤهله للمساهمة في بناء مستقبل الوطن

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‎جاء ذلك خلال حضور سموه الاحتفال الذي أقيم اليوم بمناسبة تخريج الدفعة الرابعة " عام التسامح " من طلبة وطالبات كلية المدينة الجامعية في عجمان - العضو في مؤسسة / آر / للتعليم و التطوير الأكاديمي - والبالغ عددهم 392 طالبا وطالبة من مختلف الكليات وهي إدارة الأعمال والعلاقات العامة والإعلان والقانون إضافة إلى الدبلوم المهني في التدريس منهم 95 خريجا وخريجة بدرجة الماجستير

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كانت هذه تفاصيل خبر ‎حميد النعيمي يشهد تخريج دفعة "عام التسامح" من كلية المدينة الجامعية في عجمان. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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