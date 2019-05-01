حصة بوحميد توقّع وثيقة التسامح في الطب وتشهد أنشطة للأيتام في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية

احتفلت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من شهر مايو كل عام، وذلك بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع. وقامت معاليها خلال جولتها في مرافق الجامعة بالتوقيع على "وثيقة التسامح في الطب" والتقت بمجموعة من الأيتام في إطار فعالية نظمها مستشفى دبي للأسنان، الشريك الإكلينيكي للجامعة.

وتجولت معاليها في الجامعة، ووقعت على "وثيقة التسامح في الطب" التي أطلقها معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، والتي تهدف إلى ترسيخ قيم التعاون والتعايش والتسامح والتواصل والتنوّع في الوسط الطلابي والهيئة التدريسية لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وذلك يندرج في إطار مساعي الجامعة للنهوض بالقطاع الصحي في الدولة وخارجها، إلى آفاق جديدة من خلال نظام صحي أكاديمي شامل ومبتكر لخدمة الإنسانية.

وحضرت معالي حصة بنت عيسى بوحميد فعالية مستشفى الدبدوب للأسنان، البرنامج الذي أطلقه مستشفى دبي للأسنان لتثقيف الأطفال حول الممارسات الصحية للفم والأسنان والتقليل من مخاوف زيارة الطبيب، حيث قام أخصائيو مستشفى دبي للأسنان بتوعية 20 طفلاً من الأيتام بأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان.

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كما شهدت معاليها فعالية خاصة بيوم العمال نظمتها الجامعة بالتعاون مع "ميديكلينيك مستشفى المدينة" ومستشفى دبي للأسنان، حيث تلقى أكثر من 150 عاملاً في إدارة المرافق التابعة للجامعة، بما في ذلك موظفي التنظيف والصيانة والأمن، فحوصاً أساسية تشمل فحص الكولستيرول والسكر وضغط الدم وقياس الوزن وصحة الأسنان.

من جانبه؛ أعرب الدكتور عامر أحمد شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عن شكره الجزيل وامتنانه لزيارة معالي حصة بوحميد للجامعة وقال: "تشرفنا بزيارة معالي وزيرة تنمية المجتمع بالتزامن مع يوم العمال العالمي وحضورها فعالية مستشفى دبي للأسنان لتثقيف الأيتام وتوعيتهم بصحة الفم والأسنان، وقد حرصنا خلال الزيارة على تعريفها بجهود الجامعة المبذولة لتزويد المجتمع بأفراد مؤهلين في المجال الطبي، وقادرين على الارتقاء بالمنظومة الصحية داخل الدولة، استناداً إلى نظام صحي أكاديمي مبتكر ومتكامل لخدمة الإنسانية."

وأضاف الدكتور عامر شريف أن هذه الفعاليات المجتمعية وزيارة معالي وزيرة تنمية المجتمع تتوافق مع استراتيجية الجامعة للترابط المجتمعي وتحقيق الريادة والتميز في العلوم الطبية والصحية.