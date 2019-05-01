الامارات | "التوطين" تطرح 658 وظيفة شاغرة للمواطنين في أبوظبي ودبي

شكرا لقرائتكم خبر عن "التوطين" تطرح 658 وظيفة شاغرة للمواطنين في أبوظبي ودبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أخيراً، عن طرح 658 وظيفة شاغرة للمواطنين الباحثين عن عمل، تستهدف مختلف المؤهلات الدراسية، في عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي ستعرض وظائفها الشاغرة، اليوم، في إمارتي أبوظبي ودبي.



ودعت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" المواطنين الباحثين عن عمل من الجنسين على مستوى الدولة التقدم لشغل الوظائف المطروحة، والتي تعرض 10 منها في مركز سعادة المتعاملين توطين بإمارة دبي، في قطاع النقل والمواصلات من شركة "سيركو دبي مترو"، و648 شاغراً في قاعة زاخر بمدينة العين.

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وأفادت الوزارة بأن إن الوظائف المعروضة في الأيام المفتوحة للتوظيف المباشر تتنوع ما بين وظائف للخريجين الجدد ووظائف ذات مستويات عالية، وأخرى تتطلب دبلوماً وثانوية عامة، ولذلك فإن بعض الوظائف لا تتطلب شهادة خبرة، كشرط للتعيين، وتناسب الخريجين الجدد، ومنهم خريجو الثانوية العامة، فالعديد من الفرص الوظيفية تتوافر لتلك الفئة خلال أيام التوظيف.



وكانت الوزارة نظمت خلال شهر أبريل الماضي 12 فعالية للتوظيف المباشر على مستوى الدولة، وعرضت خلالها الجهات المشاركة 857 شاغراً، بينها ثلاث فعاليات تضمنت 56 وظيفة شاغرة مخصصة للعنصر النسائي فقط.