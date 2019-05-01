بتوجيهات وحضور محمد بن راشد.. "الهوية والجنسية" تفعل إصدار تأشيرات رواد الأعمال

بتوجيهات وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بإصدار وتنظيم تأشيرات رواد الأعمال بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، مؤكدة دخول قرار منح رواد الأعمال تأشيرات مدتها خمس سنوات حيز التنفيذ الفعلي.

وقد حضر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى جواره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، توقيع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لعدد من اتفاقيات التعاون المشتركة مع كل من حاضنة الأعمال "HUB71" في أبوظبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، لتعزيز فرص استقطاب رواد الأعمال وأصحاب التجارب المتميزة والفكر المبدع، كإطار للتعاون بين الجهات الثلاث في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتسهيل الإجراءات لمزاولة الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال في الدولة.

شهد توقيع الاتفاقيات معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومعالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. وستكون الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الجهة المسؤولة عن إصدار التأشيرات، وسيتم التعاون مع كل من حاضنة الأعمال "HUB 71" بإمارة أبوظبي وحاضنة الأعمال "منطقة 2071" التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، لترشيح رواد الأعمال المستفيدين من هذه الخطوة الرامية لتعزيز البيئة الاستثمارية بفتح المجال بصورة أرحب لتمكين أصحاب الأفكار الخلاقة والأعمال المتميزة من مختلف أنحاء العالم على تحقيق طموحاتهم انطلاقا من دولة الإمارات.

وفي هذه المناسبة، أكد سعادة اللواء سعيد راكان الراشدي، مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن الاتفاقيات تأتي في إطار قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، والهادف لاستقطاب العقول المبدعة والخبرات المتميزة للدولة وتوفير كافة المقومات المحفزة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كصاحبة البيئة الأكثر جذبا للأعمال والخبرات، ما ينعكس إيجاباً على مجمل عمليات التطوير والإنتاج وتحسين بيئة الأعمال، وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية والوصول بالقدرات التنافسية للدولة إلى مستويات أرفع على الساحة العالمية.

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وأكد سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن "دولة الإمارات تمثل اليوم وجهة للكثيرين من الباحثين عن فرص النجاح والتميز. ونحن ندعم كل ما من شأنه تحقيق أرفع مستويات التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة، لتعزيز المجالات التنموية والسياسات الحكومية واقتراح المشاريع التطويرية ومن بينها استقطاب رواد الأعمال، وهي الخطوة التي ستنعكس بدورها إيجاباً على المستوى الاقتصادي ويرسخ مكانة الدولة كإحدى أهم المراكز الاقتصادية على مستوى العالم. وبموجب الاتفاقية الموقعة، سيتم التعاون بين الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وحاضنة الأعمال HUB71 لوضع آليات وخطط لاستقطاب رواد الأعمال في إمارة أبوظبي وتكثيف التعاون وتقديم الدعم وتسهيل الاجراءات".

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من جهة أخرى، أكد سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن المؤسسة تسعى من خلال هذه الاتفاقية لترجمة توجهات دولة الإمارات كحاضنة للأفكار وللابتكارات، ووجهة للمستثمرين ورواد الأعمال والمتميزين. وقال "نسعى لتعزيز شراكاتنا مع الجهات الحكومية والخاصة وتوحيد الرؤى لجعل دولة الإمارات وجهة عالمية للنماذج والأساليب المبتكرة في الأعمال".

وأضاف بلهول أنه "سيتم منح رائد الأعمال وأفراد أسرته المكونة من الزوج أو الزوجة والأبناء تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتعتبر التأشيرة شخصية وليست باسم المؤسسات لضمان حصول رواد الأعمال على الاستقلالية ودعم بيئة أعمالهم الحرة".

وسيتم تنسيق الجهود بين الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ومؤسسة دبي للمستقبل لتقديم التوصيات والترشيحات لاستقطاب رواد الأعمال والتعاون في المجال التدريبي من خلال حاضنة الأعمال "منطقة 2071" التابعة للمؤسسة، إضافة إلى التقييم المستمر لطلبات تصاريح الإقامة داخل الإمارات والاستفادة من تخصصات رواد الأعمال في دعم الاستراتيجيات التنموية للدولة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد اعتمد سابقاً قرار تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، وتضمنت المادة السادسة من القرار ضوابط إصدار تصريح إقامة لرواد الأعمال، وللهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح رائد الأعمال وأفراد أسرته المكونة من الزوج أو الزوجة والأبناء تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، بشرط استيفاء مجموعة من المعايير الأساسية ومنها: امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى في مجال معتمد توافق عليه اللجنة، أو أن يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة من الهيئة في الدولة على تأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة لأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.

وللهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لعدد ثلاثة مديرين تنفيذيين، ممن يعملون لدى رائد الأعمال وفقاً للشروط الآتية: أن يلتزم بالعمل لدى رائد الأعمال طوال مدة سريان تصريح الإقامة، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال فترة إقامته في الدولة، وموافقة اللجنة المعنية، ولرائد الأعمال الحصول على تأشيرة لعدد واحد من عمال الخدمة المساعدة، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ويمنح رائد الأعمال إذن دخول للدولة لمدة ستة أشهر، متعدد الدخول، لتسهيل استكمال إجراءات تأسيس مشروعه، وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة في إصدار أذونات الدخول.