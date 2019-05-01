دويتشه هوسبيتاليتي تتوسع في الإمارات والشرق الأوسط

كشفت ’دويتشه هوسبيتاليتي‘، شركة الفنادق الألمانية الرائدة، عن خططها التوسعية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى زيادة محفظتها العالمية من 150 إلى 250 فندقاً بحلول عام 2024، وجاء ذلك خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2019، إذ تخطط الشركة لافتتاح فنادق جديدة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية خلال العام المقبل.

وتسجّل شركة ’دويتشه هوسبيتاليتي‘، المعروفة بتقديمها خدمات الضيافة وفق أرقى وأجود المعايير العالمية وجمعها بين شغف الضيافة الألمانية والذوق العالمي، حضورها حالياً في الشرق الأوسط عبر فندقين تابعين لعلامة ’شتيجنبرجر‘ و5 فنادق تابعة لعلامة ’إنترسيتي هوتيل‘.

وتعليقاً على التوسع في الإمارات، قال توماس فيلمز رئيس مجموعة دويتشه هوسبيتاليتي الألمانية: "تتضمن خطط توسعنا في الإمارات العربية المتحدة إطلاق علامة فندقية جديدة في المنطقة، حيث تستعد المجموعة لإطلاق أول فنادق علامة ’جاز إن ذا سيتي‘ الفندقية في ديرة، دبي في عام 2022، و تتميز فنادق ’جاز إن ذا سيتي‘ بأنها تمثل منزلاً ثانياً لهواة الموسيقى بمختلف ألوانها، بأجواء موسيقية مع حفلات منسقي الأغاني والعروض الحية، بالإضافة إلى الأنظمة الصوتية الحديثة، وقوائم الأغاني المنتقاة بعناية طوال اليوم، وبث إذاعة موسيقى الجاز واستوديو للتسجيل، فضلاً عن الطاقم الموسيقي المميز والمدير المتخصص لإدارة أعمال الفندق، ويقع فندق ’جاز إن ذا سيتي دبي‘ في مشروع إثراء ديرة الذي تعمل شركة إثراء التابعة لشركة دبي للاستثمار على تطويره، كما سيحتضن الفندق مجموعة من وجهات الأطعمة والمشروبات، بما فيها مطعم ’سول فود‘ ومطعم وركن مشروبات ’جريل‘ وركن مشروبات ’هوتسبوت بول‘ وركن مشروبات ’جازز روف‘ المميز، بالإضافة إلى وجهة لتناول الطعام تفتح أبوابها طوال اليوم ومقهى ’لوبي‘، كما سيوفّر الفندق للضيوف قاعات لعقد الاجتماعات ومناطق مخصصة للاستجمام والراحة".

مشروع ’إيفولوشن شتيجنبرجر‘: استثمار بقيمة 120 مليون يورو:

استكمالاً لأنشطتها التوسعية، أعلنت ’دويتشه هوسبيتاليتي‘ عن إعادة إطلاق علامتها التجارية الفاخرة، فنادق ومنتجعات ’شتيجنبرجر‘، سعياً منها إلى الابتكار في التصميم، ومواكبة التطور التقني والتكيف مع متطلبات الفئات المستهدفة.

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ويعد ’إيفولوشن شتيجنبرجر‘ أكبر استثمار في تاريخ علامة ’شتيجنبرجر‘ ويتضمن عناصراً أساسية مثل "مدراء الترحيب" في الفنادق، والمتاحف المؤقتة، وعروض الأزياء داخل الفندق، والتي تعكس بدورها المشهد الثقافي والموسيقي المحلي والشعار الجديد واللغة البصرية والتصميم المبتكر، بالإضافة إلى تجديدات واسعة النطاق، وكان ’شتيجنبرجر هوتيل هامبورج‘ أول فندق يتم افتتاحه وفقاً للمقاييس الجديدة، تليه الفنادق في مدن فيينا وأمستردام وبون بيترسبيرغ وبروكسل وفرانكفورت ودوسلدورف وكيلن وبرلين وكولن ودريسدن.

ويهدف مشروع ’إيفولوشن شتيجنبرجر‘ إلى تطوير علامة ’شتيجنبرجر‘ بشكل أكبر دون المساومة على قيمها الأصلية. وتعليقاً على ذلك قال توماس ويلمز، الرئيس التنفيذي لعلامة ’شتيجنبرجر‘ وشركة ’دويتشه هوسبيتاليتي‘: "تتمتع علامة ’شتيجنبرجر‘ التجارية بمسيرة نجاح فريدة من نوعها تقارب 90 عاماً. لذا حان الوقت الآن لتطوير مجموعة فنادق ومنتجعات ’شتيجنبرجر‘ من خلال الابتكار والمحتوى الجديد والإبداع في التصميم، بالتزامن مع إعادة إحياء قيمنا الشهيرة المتجسدة بالشغف والكمال والأصالة، والرؤية المستقبلية والعناية بضيوفنا بالإضافة إلى زيادة شعبيتنا العالمية. كما يشكل مشروع ’إيفولوشن شتيجنبرجر‘ حجر الأساس لبناء مستقبل مزدهر للعلامة. وتنفيذاً لرغبتنا في تطوير فنادقنا الحالية، عملنا مع شركائنا هذا العام على استثمار 120 مليون يورو في عدد من الفنادق في المدن الأوروبية. وسنتابع في نفس الوقت النمو على الصعيد الدولي مع تركيز جهودنا على التوسع في منطقة الشرق الأوسط".

250 فندقاً بحلول عام 2024

تهدف مجموعة الضيافة الرائدة إلى الارتقاء بمعدل نموها السنوي عبر مضاعفة عدد منشآتها حول العالم، ليبلغ 250 فندقاً بحلول عام 2024. وتسعى المجموعة إلى إضافة 100 عقار جديد إلى محفظتها خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصاً في منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا.

وتتألف محفظة ’دويتشه هوسبيتاليتي‘ العالمية من 150 فندقاً موزعاً بين علاماتها التجارية التي تشمل: فنادق ومنتجعات ’شتيجنبرجر‘، وعلامة ’ماكس التابعة لمجموعة ’شتيجنبرجر‘، و’جاز إن ذا سيتي‘، و’إنترسيتي هوتيل‘، و’زليب هوتيلز‘.