ويسترن يونيون توسع خدماتها الرقمية في الشرق الأوسط مع انضمام سبع دول جديدة

حققت خدمات تحويل الأموال الرقمية العالمية التي تتيحها شركة ’ويسترن يونيون‘ عملاق تحويل الأموال حول العالم تقدماً هاماً في منطقة الشرق الأوسط حيث توسّعت الخدمة لتشمل سبعة بلدان جديدة تقدم خدمات التحويل عبر الإنترنت، حيث تربط العملاء بأسرهم وأحبائهم حول العالم رقمياً مع إمكانية تسديد رسوم الحوالات عبر الإنترنت أو في مراكز التحويل.

وحصلت الإمارات العربية المتحدة على أحدث جيل من منصة القناة الموحدة ’أومني تشانل‘ التابعة لشركة ’ويسترن يونيون‘ لتنضم إلى البحرين والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر، حيث يعكس هذا التحديث التزام الشركة الراسخ بدعم منطقة الشرق الأوسط للحفاظ على مكانته في طليعة الثورة الرقمية.

أطلقت الشركة في الإمارات العربية المتحدة تطبيق ’ويسترن يونيون‘ (Western Union® mobile app) وأعادت إطلاق موقع Westernunion.com. وأصبح بإمكان العملاء في الإمارات العربية المتحدة اليوم تسديد رسوم حوالاتهم عبر الإنترنت أو على التطبيق الجوال الذي يتيح تحويل الأموال مباشرة من حساباتهم المصرفية القائمة في الإمارات.

تقدم ’ويسترن يونيون‘ خدماتها الرقمية حالياً عبر موقع WU.com في أكثر من 60 بلداً وعدد من المناطق، في حين يتوفر التطبيق الجوال في 35 بلداً، علماً أن شبكتها تضم مزيجاً من مراكز التجزئة الموزعين على أكثر من 200 بلد ومنطقة، إلى جانب توفيرها خدمات الحسابات في نحو 100 دولة، وخدمات الدفع عن طريق المحفظة في أكثر من اثني عشر بلداً.

وباتت منطقة الشرق الأوسط مركزاً اقتصادياً حيوياً متزايد النمو، تجمع بفضل الرخاء الذي توفره العديد من الثقافات من أوروبا وأفريقيا وآسيا ويمثل المهاجرون الأجانب إلى المنطقة نسبة كبيرة من السكان، مما يعني أن هناك مليارات التحويلات المالية تجري من المنطقة إلى الأوطان الأم للمهاجرين، ففي الإمارات العربية المتحدة يشكل الوافدون ما نسبته 88% من مجموع السكان تليها قطر بنسبة 75% ثم الكويت بنسبة 72% تليها البحرين 51% ثم عمان 41% والأردن 40% ولبنان 34% وفقاً لإحصاءات البنك الدولي1.

وقال حكمت إرسك، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ’ويسترن يونيون‘: "يمثل التزامنا بدعم منطقة الشرق الأوسط خطوة مهمة لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً ومستقبل يسهل فيها تواصل الناس مع بعضهم البعض. تدعم خدماتنا الرقمية فكرة العيش العالمي القادر على احتضان الجميع. إذ نعتمد على أحدث وأرقى التقنيات لتبسيط عمليات تحويل الأموال. وتتعامل أنظمتنا تلقائياً مع تعقيدات الامتثال لأسعار صرف العملات المتقلبة بحيث يتمكن المستخدمون من تحويل الأموال على مدار الساعة إلى كل بلدان العالم بلمسة زر. وتم تصميم أنظمتنا بشكلٍ يتيح للعملاء استخدام أية قناة يرغبون فيها مهما كانت خبرتهم المالية، سواء أكانت من الأدوات الرقمية أو النقدية، عبر الإنترنت أو في مراكز الخدمات".

من جانبه، قال ألكساندرو بادوليسكو، المدير العام لشركة ويسترن يونيون ونائب الرئيس الإقليمي عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "إن القدرة على تحويل الأموال بسهولة وسلاسة عالمياً وفقاً لأحدث الوسائل الرقمية من شأنه أن يزيد من علاقتنا بعملائنا في جميع أنحاء العالم" وأضاف: " نعتمد نهجاً متعدد القنوات لتلبية احتياجات عملائنا الخاصة في التحويلات المالية بما ينسجم مع طبيعتهم حيث أنهم ينتمون إلى أجيال مختلفة وثقافات متعددة".

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يُشار إلى أن ’ويسترن يونيون‘ تقدّم خدمات تحويل الأموال في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 20 عاماً ولديها أكثر من 4000 موقع وكيل في البحرين والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة. ويمكن للعملاء زيارة هذه المواقع لتحويل أموالهم شخصياً، ما يعكس التزام الشركة بإتاحة كل الخيارات التي من شأنها أن تربط بين العائلات والأصدقاء حول العالم.

بالإضافة إلى الدول التي تتوفر فيها خدمات "أومني تشانيل" والتي تجمع بين الخدمات الرقمية أو عن طريق الوكلاء، فإن ويسترن يونيون لديها شبكة واسعة من الوكلاء والمؤلفة من 10500 موقع وكيل في المملكة العربية السعودية والسودان ومصر والعراق وفلسطين وسوريا وأفغانستان وباكستان

1. بيانات التحويلات المالية السنوية الصادرة عن البنك الدولي (آخر تحديث في ابريل 2019): تدفقات تحويلات المهاجرين إلى الخارج (الأرقام بملايين الدولارات الأمريكية)

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إرشادات للعملاء:

وفقاً للتعليمات واللوائح المعمول بها في الدولة، فإنه يتعين على العملاء قبل استخدام هذه الخدمات التسجيل على موقع ويسترن يونيون www.westernunion.com أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية ثم التسجيل شخصياً باستخدام هوياتهم الوطنية لدى أي فرع من فروع شركة الفردان للصرافة. وبعد عملية التسجيل، يستلم المستخدم إشعاراً يؤكد تفعيل حسابه. وبمجرد تفعيل الحساب، يمكن للمستخدم تحويل الأموال بنقرات معدودة عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

وبالإضافة إلى السهولة والأمان في تحويل الأموال في أي وقت، يُظهر الموقع الإلكتروني والتطبيق، الذي يتوفر على الهواتف الذكية بنظامي iOS وأندرويد، أسعار صرف العملات الأجنبية ومصاريف التحويل، ويعرض سجل العمليات السابقة والحالية بالإضافة إلى خدمة عملاء على مدار الساعة. كما يمكن للعملاء متابعة عمليات تحويل الأموال وبشكل مباشر من هواتفهم والبحث عن مواقع وكلاء ويسترن يونيون ليتمكنوا من خلالها من استلام الأموال.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة أي من فروع ’الفردان للصرافة‘ أو الاتصال على الرقم 800SENDWU، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني على العنوان [email protected] كما يمكنكم الاطلاع على الأسئلة الشائعة الموجودة ضمن قائمة الروابط السريعة أسفل الصفحة الرئيسية على الموقع الإلكتروني التالي: https://www.westernunion.com/ae/en/home.html..