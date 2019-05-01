ماريوت الدولية توقع اتفاقية مع شركة طيبة القابضة لافتتاح فندق شيراتون في المدينة المنورة

أعلنت ماريوت الدولية اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة طيبة القابضة لافتتاح فندق شيراتون طيبة، المدينة المنورة، في خطوةٍ بارزة لتوسيع محفظة العلامة وتعزيز حضورها في المدينة المنورة. وسيعتمد الفندق الجديد، المقرر افتتاحه في عام 2023 الرؤية الاستراتيجية الشاملة لعلامة شيراتون، ويعكس منهجيتها الجديدة عبر تصاميمه وابتكاراته، فضلاً عن تقنياته الحديثة ومساحاته العامة الرحبة.

وبهذا الصدد، قال أليكس كيرياكيدس الرئيس والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "يسٌرنا التعاون مع شركة طيبة القابضة لافتتاح أول فنادق علامتنا في المدينة المنورة، الذي سيعكس هوية العلامة الجديدة عبر تقديم تجارب فريدة تعززها الخدمات والتصاميم الحديثة، مع الحفاظ على جوهر العلامة الأصيل وإرثها العريق".

وأضاف: "تُعد السياحة الدينية رافداً أساسياً في اقتصاد المملكة غير النفطي، وستحظى بمزيدٍ من الزخم بفضل الخطط الحكومة الجديدة الرامية لاستقبال 30 مليون حاج بحلول عام 2030، ما سيزيد بدوره من حجم الطلب على الفنادق خلال السنوات المقبلة".

وتابع: "من جهتنا نلتزم بدعم خطط تنمية وتعزيز قطاع السياحة والضيافة انسجاماً مع "رؤية السعودية 2030" و"برنامج التحول الوطني 2020"، وذلك بهدف دعم وتمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور العلامة في المملكة العربية السعودية".

ومن جهته، قال المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني الرئيس التنفيذي لشركة طيبة القابضة: "يسرنا التعاون مع ماريوت الدولية والذي سنأتي من خلاله بعلامة شيراتون بحلتها الجديدة إلى المدينة المنورة، حيث نواصل الشركاء أصحاب الخبرات لتنفيذ مشاريع بارزة بهدف تقديم المزيد من القيمة والنوعية للمساهمين والمجتمع على حد سواء. وتعزز شراكتنا هذه الرؤية، وتدعم تركيزنا الكبير على توسيع أنشطة الاستثمار والتطوير العقاري في شركة طيبة القابضة، وذلك عبر الاستفادة من المساحات الشاسعة وتطويرها إلى فنادق تدعم اقتصاد المملكة وتقدم تجارب استثنائية لضيوف المدينة الإقليميين والعالميين".

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هذا وسيحتضن فندق شيراتون طيبة، المدينة المنورة 268 غرفة ضيوف فسيحة وعصرية تعكس الروح الجديدة للعلامة، إلى جانب تصاميم معززة بالتكنولوجيا، بالإضافة إلى ثلاثة مطاعم بمفاهيم فريدة ومتنوعة تجسد فلسفة شيراتون الحديثة في قطاع المأكولات والمشروبات.

وانسجاماً مع اتجاه التصميم المبتكر الذي تسلكه علامة شيراتون، ورؤيتها المستقبلية الجديدة التي تتمثل بتعزيز مكانتها كوجهة مميزة تجمع الأفراد من كافة أنحاء العالم، سيتم تزويد فندق شيراتون طيبة، المدينة المنورة بعناصر فريدة كطاولة العمل التي ستسهم في تحويل ردهة الفندق إلى مساحة اجتماعية تحفز الضيوف على تناول الطعام وعقد الاجتماعات والاسترخاء في رحابها. كما سيتم تعيين "مدير مجتمعي"، لتقديم تجربة رقمية فريدة تحمل بصمة ’شيراتون‘ الحصرية.

ويتفرد فندق شيراتون طيبة، المدينة المنورة بموقع استثنائي بالقرب من المدخل الرئيسي للمسجد النبوي الشريف، على بعد 15 كم تقريباً من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي.

تتصدر علامة شيراتون محفظة ماريوت الدولية بكونها العلامة التجارية الأكثر انتشاراً على مستوى العالم، حيث تحتضن ما يقارب 450 فندقاً في أكثر من 72 دولة وإقليم حول العالم. وتنشط العلامة في الشرق الأوسط منذ أكثر من 50 عاماً، نجحت خلالها في تعزيز إرثها وترسيخ روابطها مع العملاء والمالكين والمجتمعات المحلية على مستوى المنطقة.

تحتضن محفظة ماريوت الدولية حالياً 27 عقاراً وما يزيد على 8 آلاف غرفة في تسع مدن في المملكة العربية السعودية، وتتطلع الشركة إلى مضاعفة حضورها في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة.