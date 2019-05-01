نجوم WWE يعودون إلى جدة ​

تستضيف الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع WWE حدثًا على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة 7 يونيو الساعة 8 مساءً بتوقيت الرياض. سيشهد الحدث ظهور نجوم WWE رومان رينز, أندرتيكر, كوفي كينجستون, برون سترومان, سيث رولينز, جولدبيرج, أي جاي ستايلز و بروك ليسنر.

سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية عن نزالات الحدث وتوافر التذاكر و أسعارها بالإضافة الى معلومات عن البث في الأسابيع المقبلة.

تعتبر WWE، وهي شركة مساهمة عامة تدرج أسهمها في بورصة نيويورك بالرمز WWE، مؤسسة إعلامية متكاملة وأحد أبرز رواد الترفيه العالمي.وتضم الشركة مجموعة من الشركات التي تقدم للجماهير الدولية المحتوى الأصيل والمبتكر على مدار 52 أسبوعاً في العام، وتلتزم بتقديم الترفيه المناسب للعائلات عبر البرامج التلفزيونية للبث المجاني والمدفوع والوسائط الرقمية ومنصات النشر. ويتم بث برامج WWE المصنفة (TV-PG) الصديقة للأسرة بـ27 لغة لتصل إلى ما يزيد على 800 مليون منزل حول العالم، كما تعتبر WWE شبكة تلفزيونية مرموقة تبث برامجها على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وتقدم فعالياتها المدفوعة مع دورة برامجية منظمة ومكتبة ضخمة للحصول على محتوى المشاهدة حسب الطلب و هي متوفرة في أكثر من 180 دولة. ويقع مقر الشركة في ستامفورد بولاية كونيكتيكت، ولها مكاتب في نيويورك ولوس أنجلوس ولندن ومدينة مكسيكو ومومباي وشنغهاي وسنغافورة ودبي وميونخ وطوكيو.