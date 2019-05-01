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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 30 أبريل 2019

سيارة كهربائية بقيمة 2 مليون دولار تعرض في دبي

تم الكشف عن سيارة باتيستا الكهربائية بالكامل في أوتوموبيلي بينينفارينا – مع تحديد سعرها بقيمة 2 مليون دولار – في دبي بعد شهرين فقط من ظهورها الأول في جنيف، ولكن أولئك الذين يرغبون في الحصول عليها يجب عليهم الانتظار حتى أواخر العام المقبل.

وقال لوكا بورغنو، مدير التصميم في أوتوموبيلي بينينفارينا: “لن يكون هناك سوى 150 سيارة، وسيتم بناؤها يدويًا بواسطة بينينفارينا في إيطاليا من أواخر عام 2020.

وأضاف: “ستكون تجربة جديدة لمالكي السيارات الخارقة – مع إنبعاثات صفرية وأسرع من سيارة الفورمولا 1”.

هذا صحيح، فسيارة باتيستا لديه القدرة على الانطلاق من 0-100 كم / ساعة في أقل من ثانيتين، وهو ما يكفي لتجاوز طموح الفورمولا 1، بحسب غلف نيوز.

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واستحوذت شركة بيندفرينا على مجموعة ماهيندرا الهندية في عام 2015 وأوائل العام الماضي، وأكدت الشركة الأخيرة على إطلاق أوتوموبيلي بينينفارينا بتفويض محدد، وهو بناء سيارات خارقة بانبعاثات صفرية كمصنع متخصص.