كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| الشارقة تبني مكتبة جديدة على أحدث المواصفات

الشارقة هي عاصمة اليونسكو للكتاب العالمي لهذا العام، لذا فمن المنطقي أن يتم الإعلان عن مشروع جديد لمكتبة ضخمة يتغنى بها الجميع.

من المقرر أن يكون “بيت الحكمة” الجديد مكتبة ومركزاً للتكنولوجيا الفائقة في المستقبل، وسوف يضم أكثر من 100.000 كتاب، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وصمم بيت الحكمة ليكون نموذجاً عن مكتبة المستقبل التي تجمع بين مصادر المعرفة التقليدية والرقمية.

ويمتد البمنى على مساحة 12 ألف متر مربع بالقرب من مطار الشارقة الدولي، في منطقة المدينة الجامعية، ويتكوّن تصميمه الذي يتميّز بالبساطة من طابقين.

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ويتضمن مكتبة ضخمة تحوي 105 آلاف كتاب وقاعات للحوار والنقاش، وأماكن مخصصة للقراءة، بالإضافة إلى حدائق منسقة ومزروعة بأشجار فريدة، إلى جانب مقهى ومطعم، وقاعات داخلية للأطفال صممت لتحاكي شكل بيوت الأشجار المعلقة، ويشمل المبنى كذلك قاعة مخصصة للسيدات.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من العمل عليه سنه 2020.