كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| فيلا في دبي بسعر 14 مليون درهم

نشرت صحيفة ذا ناشيونال تقريراً مصوراً حول فيلا في منطقة البراري بدبي معروضة للبيع في السوق مقابل 14 مليون درهم.

ويمنح مجتمع البراري السكني السكان فرصة العيش في أحضان الطبيعة، عبر المساحات الخضراء، وتيارات المياه العذبة والبحيرات الطبيعية، مما يجعله أقرب إلى حديقة نباتية منه إلى مجتمع سكني.

وقد لا يكون توفر البابايا والليمون والزيتون في قطعة الأرض الخاصة بالفيلا نقطة بيع رئيسية، لكن ذلك يسلط الضوء على ميزة نادرة للمكان، وقدرته على تقديم نمط حياة مختلف مقارنة بمجتمعات أخرى في دبي.

المنزل مكون من ست غرف نوم، ويتم تسويقه بواسطة LuxuryProperty.com. وتبلغ مساحته حوالي 15000 قدم مربعة، ومصمم على طراز البحر الأبيض المتوسط ، بواجهة ذات لون رملي، وفي الداخل تشعر بأنك في ملاذ ريفي.

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الأرضيات عبارة عن مزيج من الرخام الشاحب في مناطق المعيشة والخشب في غرف النوم، مما يزيد من الدفء.

وفي الخارج، يوجد حمام سباحة كبير وحوض استحمام ساخن مع بلاط موزاييك يخلق تأثيرًا متلألئًا في الماء.