كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أكواب قهوة قابلة للأكل قريباً في الإمارات

قد تكون فناجين القهوة الصالحة للأكل التي تنتجها شركة Cupffee ومقرها بلغاريا قادمة إلى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي “قريباً جداً”، وفقًا للمؤسسة المشاركة دارينا بوبوفا.

يتم صنع الأكواب الصالحة للأكل من الحبوب الطبيعية وتسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالمشروبات مع درجات حرارة تصل إلى 85 درجة مئوية، قبل أن تصبح طرية بعد 40 دقيقة. ويمكن أن تستمر دون تسرب لمدة تصل إلى 12 ساعة، ويمكن استخدامها أيضًا للمشروبات الباردة.

وقالت بوبوفا: “نناقش حاليًا مع شركاء التوزيع المحتملين في منطقة مجلس التعاون الخليجي ونأمل أن تكون أكواب كوبفي في الإمارات قريبًا. بالنسبة للعملاء بالجملة، من الممكن بالفعل طلب المنتج مباشرة معنا”.

وحصل ركاب شركة “الاتحاد للطيران” الأسبوع الماضي على فرصة لتجربة هذه الأكواب خلال أول رحلة طيران في المنطقة لا تحمل مواد بلاستيكية تستخدم مرة واحدة، بحسب أريبيان بيزنس.

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وتعمل Cupffee كبديل للأكواب التي يمكن التخلص منها والخزف، وتتحقق مقاومتها الحرارية والرطوبة دون استخدام المكونات الاصطناعية مثل الجليد أو الطلاء، مما يعني أنها لا تغير طعم المشروبات التي تحتوي عليها.

وكانت الأكواب القابلة للأكل هي أبرز ما في رحلة EY484 المنظمة لزيادة الوعي بآثار التلوث البلاستيكي. وهبطت الرحلة في بريسبان في يوم الأرض (22 أبريل)، وتضمنت مستلزمات راحة مستدامة، وبطانيات مصنوعة من مواد صديقة للبيئة مصنوعة من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها.

ويتطلب متوسط ​​استهلاك المشروبات الساخنة يوميًا 2.5 مليار كوب، وتباع ثلثها في أكواب يمكن التخلص منها، وفقًا لكوبفي.