كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خدمة جديدة لتوصيل الخضروات والفواكه في نفس اليوم بدبي

أصبح الحصول على منتجات غذائية طازجة وعالية الجودة وتسليمها إلى باب المنزل في دبي أكثر سهولة.

وليس سرا أن الفواكه والخضروات ذات النوعية الجيدة يصعب الحصول عليها في دبي، فغالبًا ما يتم تجميد المنتج الذي تشتريه من السوبر ماركت واستيراده وبيعه بعد أسابيع من قطفه، ولا تؤدي هذه العملية فقط إلى إزالة العناصر الغذائية القيمة من الطعام، ولكنها تتلف أيضًا تنتهي خلال أيام من نقلها إلى المنزل.

وأطلقت إن آر تي سي فريش، أحد أشهر مزودي الفاكهة والخضار في الإمارات، طريقة رائعة لتوصيل المنتجات الطازجة إلى باب منزلك، بحسب موقع واتس أون.

يتم الحصول على الفواكه والخضروات بعناية من جميع أنحاء العالم لضمان توفير أعلى جودة ممكنة وبأسعار تنافسية. تقوم NRTC Fresh بإجراء اختبارات جودة شاملة حتى يتم تسليم أفضل المنتجات الناضجة إلى باب منزلك في اليوم التالي على أبعد تقدير.

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ويمكن تقديم الطلبات عبر موقع الويب الخاص بالشركة، وهناك عرض توصيل مجاني للطلبات التي تزيد قيمتها عن 80 درهمًا. الأفضل من ذلك كله إذا قمت بالطلب قبل حلول الساعة 2 مساءً، سيتم تسليم طلبك في نفس اليوم. وبعد الساعة 2 مساءً، ستحصل على المنتج في اليوم التالي.

العملاء مدعوون لاختيار العناصر المفضلة لديهم أو طلب صناديق مصنوعة مسبقًا مناسبة لشخص واحد أو الأزواج أو العائلات. وتشمل صناديق التفاح والموز والفراولة والأناناس والبرتقال والطماطم والبطاطس والبصل والفطر والجزر وأكثر من ذلك، ابتداءً من 100 درهم.