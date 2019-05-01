كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ماكدونالدز وديليفرو تكملان أول عملية توصيل بمنطاد في دبي

تم بنجاح إنجاز أول عملية توصيل للطعام عن طريق منطاد الهواء الساخن في دولة الإمارات.

ونفذت هذه العملية من قبل Deliveroo وMcDonald، لتوصيل مزيج من Big Macs وMcArabia Chickens إلى معسكر سفاري صحراوي.

وعلق أنيس حرب، المدير العام لشركة Deliveroo GCC: “نعتقد أن عملاءنا يجب أن يكونوا قادرين على الاستمتاع بالطعام المفضل لديهم أينما كانوا وأينما حلّوا، لذلك عندما سمعنا أن مجموعة من العملاء المحبين لماكدونالدز كانوا في جولة بالصحراء، رفعنا التحدي إلى المستوى التالي من أجل ضمان حصولهم على طعامهم المفضل”.

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وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها Deliveroo بتوصيل الطعام إلى أماكن غير تقليدية، ففي الشهر الماضي قامت بتسليم وجبات طعام إلى مجموعة من عملائها على متن يخت، مستعينة براكب على زلاجة مائية، بحسب موقع caterermiddleeast.