- 1/21
- 2/21
- 3/21
- 4/21
- 5/21
- 6/21
- 7/21
- 8/21
- 9/21
- 10/21
- 11/21
- 12/21
- 13/21
- 14/21
- 15/21
- 16/21
- 17/21
- 18/21
- 19/21
- 20/21
- 21/21
بالصور| جولة لسيارات رولز رويس في حلبة ياس مارينا
قدمت شركة أبوظبي موتورز أمسية مميزة حول حلبة ياس مارينا مع أسطول من السيارات المملوكة لشركة BMW. ويشير عنوان اللقاء إلى مجموعة Black Badge من Rolls-Royce، والتي تتكون من نماذج Ghost و Wraith و Dawn.
وأقامت الشركة هذا الحدث للاحتفال بوصول مجموعتها الرياضية في وقت لاحق من هذا العام، والتي تضم 12 تصميمًا مخصصًا.
وقد يشير Black Badge إلى مجموعة من السيارات بظلال كئيبة، لكن فريق تصميم Rolls-Royce لم يكن خائفًا من عرض درجات ألوان أكثر صرامة عبر المجموعة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وهناك أيضًا عروض ذات لونين، والتي من الواضح أنها تروق للكثير من الباحثين عن شيء أكثر بريقًا في عالم السيارات الفاخرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| جولة لسيارات رولز رويس في حلبة ياس مارينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.