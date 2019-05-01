آخر المقالات, الإمارات مشاركة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 1 مايو 2019

بالصور| جولة لسيارات رولز رويس في حلبة ياس مارينا

قدمت شركة أبوظبي موتورز أمسية مميزة حول حلبة ياس مارينا مع أسطول من السيارات المملوكة لشركة BMW. ويشير عنوان اللقاء إلى مجموعة Black Badge من Rolls-Royce، والتي تتكون من نماذج Ghost و Wraith و Dawn.

وأقامت الشركة هذا الحدث للاحتفال بوصول مجموعتها الرياضية في وقت لاحق من هذا العام، والتي تضم 12 تصميمًا مخصصًا.

وقد يشير Black Badge إلى مجموعة من السيارات بظلال كئيبة، لكن فريق تصميم Rolls-Royce لم يكن خائفًا من عرض درجات ألوان أكثر صرامة عبر المجموعة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

Advertisements

وهناك أيضًا عروض ذات لونين، والتي من الواضح أنها تروق للكثير من الباحثين عن شيء أكثر بريقًا في عالم السيارات الفاخرة.