الامارات | تعرف إلى ..خيارات الدوام في المدارس للطلبة والهيئة التدريسية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى ..خيارات الدوام في المدارس للطلبة والهيئة التدريسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد بدء اليوم الدراسي للطلبة والهيئتين التدريسية والإدارية في المدارس خلال شهر رمضان الفضيل، بنظام الدوام المرن، إذ طرحت خيارين لتوقيت الحضور إلى المدارس، أحدهما يبدأ الساعة الثامنة صباحاً وينتهي في 12:15 ظهراً، والثاني يبدأ في الساعة التاسعة صباحاً، وينتهي في الواحدة و15 دقيقة للحلقة الأولى، والساعة الثانية ظهراً للحلقة الثانية والتعليم الثانوي.



ويبدأ اليوم الدراسي لطلبة رياض الأطفال في الثامنة صباحاً، وينتهي في الساعة 12 ظهراً، بحيث يكون زمن دوام رياض الأطفال والحلقة الأولى أربع ساعات، والحلقة الثانية والتعليم الثانوي خمس ساعات يومياً.



وأوضحت الوزارة في التعميم الذي وزعته على المدارس ، أمس، أن دوام الهيئتان الإدارية والأكاديمية في رياض الأطفال يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة 12:30 ظهراً، ويكون دوامهما في الحلقة الثانية والتعليم الثانوي وفق دوام الطلبة.

ولفت التعميم إلى تخفيض زمن الحصة في المراحل الدراسية كافة إلى 40 دقيقة، مع إلغاء الطابور الصباحي، وزمن الاستراحة (15 دقيقة)، مشدداً على ضرورة التنسيق مع المواصلات المدرسية لتحقيق خطة نقل متكاملة تحقق انصراف آمن للطلبة، وفق أحد الخيارين.