الامارات | وفاة مسن بحادث تصادم أثناء توصيل ابنته للمدرسة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسن بحادث تصادم أثناء توصيل ابنته للمدرسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مسن مواطن يبلغ من العمر 75 عاما، وأصيبت ابنته البالغة من العمر 14 عاما بإصابات متفاوتة اليوم إثر اصطدام مركبتهما بمركبة يقودها شاب مواطن يبلغ من العمر 20 عاما على طريق شارع الظيت برأس الخيمة أثناء توصيل المسن ابنته إلى المدرسة القريبة من موقع الحادث، حيث قاد الشاب المتسبب في الحادث مركبته بسرعة عالية وعدم انتباه على الطريق ما تسبب في وقوع حادث تصادم قوي بين المركبتين.

وقال مصدر طبي في مستشفى صقر لـ "الامارات اليوم" إن الأب وصل للمستشفى في حالة وفاة متأثرا بإصابته البليغة، فيما أصيبت ابنته بإصابات بسيطة وتم إدخالها لقسم النساء لمتابعة حالتها الصحية.

وتفصيلا قال رئيس قسم المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، الرائد سالم بورقيبة، إن غرفة العمليات تلقت الساعة 7:40 صباح اليوم بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري قوي في إحدى طرق الإمارة، وتابع تم على الفور إرسال دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ والجهات المعنية إلى الموقع وتبين وقوع الحادث تصادم بين مركبتين ما أسفر عن وفاة مواطن وإصابته ابنته وإصابة مواطن آخر كان يقود مركبته بمفرده.

وأوضح أنه تم نقل الجثة إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإحالة ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأشار إلى أن القسم قام بتكثيف الرقابة على الطرق الداخلية والخارجية وبالقرب من المدارس لمنع الازدحام المروري وتوفير انسيابية الحركة المرورية خلال أوات الذروة وذلك ضمن خطة مرورية يتم بموجبها نشر الدوريات في الأماكن الرئيسية، وطالب بورقيبة السائقين الالتزام بتعليمات عناصر المرور المنتشرين على الطرق وعدم تجاوز السرعات القانونية.

وأشار مدير إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العقيد أحمد الصم النقبي، إلى ضرورة الالتزام السائقين بتعليمات المرور وإتباع التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة والقيادة بحرص وتأنٍ أمام المدارس التي تشهد ازدحاما على الطرق الرئيسية.

وأوضح أنه يجب على السائقين استخدام حزام الأمان وأخذ الحيطة والحذر وتوقع أخطاء السائقين الآخرين حرصاً على سلامتهم وتفادياً لوقوع الحوادث المؤلمة التي يذهب ضحيتها العديد من الأرواح.

