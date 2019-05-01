الامارات | تقنيات إلكترونية جديدة لخدمة متعاملي "أبوظبي للمعاشات" .. تعرّف إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيات إلكترونية جديدة لخدمة متعاملي "أبوظبي للمعاشات" .. تعرّف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، عن التصميم الجديد لموقعه الإلكتروني الرسمي، الذي أعاد إطلاقه بحلته المبتكرة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والذي يحاكي التطور في مجال برمجة وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم نظّمه الصندوق اليوم، لشركائه الاستراتيجيين، بحضور ممثلين عن ١٥جهة حكومية في أبوظبي.

ويتيح الموقع الإلكتروني المستحدث، لزوّاره سهولة التصفح والمشاركة التفاعلية والمعرفية، من خلال خطوات سلسة وسريعة، لكون تصميمه يتسم بسهولة التصفح والوصول إلى المعلومة والحصول على الخدمات المطلوبة والمشاركة التفاعلية والمعرفية بانسيابية في البحث بما يلبي تطلعات المتعاملين.

وأفاد الصندوق بأن تدشين الموقع الإلكتروني بشكله الجديد يتزامن مع جهوده المبذولة لتوفير الخدمات الحكومية الذكية، وتسهيل وصولها إلى المتعاملين في أي مكان وزمان، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتوجهات الحكومة بشأن سرعة الإنجاز نحو التحول الرقمي في جميع الخدمات الحكومية.

وأشار الصندوق إلى أن الموقع المحدث سيسهم في زيادة سرعة وكفاءة تلبية طلبات مستخدميه، إذ يمكن للمتعامل الوصول إليه من خلال الهواتف الذكية، مما يوفر ميزة الحصول على خدمات الصندوق في أي وقت وأي مكان، وهو ما يعمل على زيادة رضا المتعاملين، وتعزيز قنوات التواصل بين الصندوق والمتعاملين.

وأوضح الصندوق أن الموقع بشكله الجديد يعرض خدمات الصندوق بشكل أفضل، خاصة مع تطوير صفحته الرئيسة وفقاً لأفضل التصميمات الفنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى العديد من الميزات التقنية التي تمت إضافتها، مثل القراءة الليلية وتكبير أو تصغير المواد المكتوبة، بالإضافة إلى ميزات أخرى تساعد أصحاب الهمم في التعامل مع الموقع بسهولة ويسر، منها خاصية تقديم الخدمات صوتياً.

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ولفت إلى أنه تم ربط الموقع الإلكتروني بتقنيات أفضل وأحدث مع وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يتيح لمستخدمه مشاركة المحتويات عبر "تويتر، فيسبوك، لينكد إن، سناب شات"، وهو ما يسهم في نشر الوعي بدور الصندوق ونظام التقاعد بصورة أفضل عبر مختلف المنصات.

وأكد مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، خلف عبد الله رحمه الحمادي، أن الموقع الجديد يأتي في إطار سعي الصندوق الدائم لتحقيق التميز في تقديم الخدمات، والريادة في الأداء، والارتقاء المستمر بمستوى منصاته الإلكترونية، بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات ذكية عالية الجودة.

وقال الحمادي :"حرصنا عند تصميم الموقع المُحَدث أن يوفّر كافة المتطلبات التي تخدم المتعاملين وجهات العمل، بما يواكب التطور التقني، حيث نوفر من خلاله كافة الخدمات الذكية والإلكترونية بشكل بسيط ومباشر"، معرباً عن أمله في أن يكون الموقع بحلته الجديدة منصة شاملة توفر كافة المعلومات عن الخدمات التي يقدمها الصندوق.

وأضاف: “نسعى لأن يمثل الموقع الإلكتروني إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي وحزمة تطبيقاتنا الذكية، بما يسهم في توفير قنوات تواصل ملائمة، تتيح للمتعاملين الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها دون عناء، وتتيح لنا التعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير خدماتنا، لاسيما وأننا نستهدف الوصول إلى مصاف المؤسسات والهيئات العالمية التي تتميز بالرقي في تقديم خدماتها".