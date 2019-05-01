الامارات | صحة دبي تحدد ساعات العمل بمنشآتها الصحية خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة دبي تحدد ساعات العمل بمنشآتها الصحية خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة بدبي مواعيد وساعات العمل في الإدارة العامة والمستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك.

وأصدرت الهيئة تعميما إدارياً، حدد فيه ساعات العمل في الإدارة العامة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر من الأحد وحتى الخميس.

وكلف التعميم إدارات المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات التنظيمية المعنية بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء (ON CALL) وفقا لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

المستشفيات

كما أصدرت الهيئة تعميما اداريا حددت فيه ساعات العمل بمستشفى راشد خلال شهر رمضان المبارك بحيث يكون الدوام في العيادات التخصصية على فترتين الأولى: من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، والفترة الثانية : من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وحتى السادسة والنصف مساء، بينما سيكون العمل بمركز الاصابات والحوادث على مدار الساعة، وفي مستشفى حتا تم تحديد ساعات العمل الرسمي في العيادات التخصصية من الساعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر، بينما سيكون العمل في عيادات طب الأسرة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى التاسعة والنصف مساء يتخللها استراحة الإفطار من الساعة السادسة والنصف وحتى الثامنة مساء.

وفي مستشفى دبي سيكون العمل في العيادات التخصصية على فترتين من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، بينما سيكون العمل بمركز الحوادث على مدرا الساعة، وفي مستشفى لطيفة للنساء والأطفال سيكون العمل في العيادات التخصصية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، وفي مركز الحوادث على مدار الساعة.

المراكز التخصصية

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كما أعلنت الهيئة ساعات العمل الرسمي بمركز دبي للتبرع بالدم من الأحد الى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ومن الساعة الثامنة مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، وفي مركز دبي للسكري من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وفي مركز دبي للطب التكميلي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ومركز دبي للاخصاب من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ومركز دبي لدم الحبل السري من الساعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، ومركز الثلاسيميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهراً للمرضى الخارجيين، ومن الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى التاسعة والنصف مساء للمرضى الداخليين، وفي مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء.



مراكز الرعاية الصحية الأولية

وأصدرت الهيئة تعميما ادارياً حددت فيه ساعات العمل في مراكز الرعاية الصحية خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساء، ومن الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى الحادية عشر ة والنصف مساء، بينما سيكون دوام المراكز الصحية يوم السبت من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية مساء.

كما أعلنت الهيئة بأن الدوام في كل من مركز البرشاء الصحي، وند الحمر الصحي، ومركز سعادة كبار المواطنين سيكون على مدار الساعة.

مراكز فحص اللياقة الطبية

كما أعلنت دوام مراكز فحص اللياقة الطبية خلال شهر رمضان المبارك حيث سيكون الدوام بمركز المحيصنة على مدار الساعة من السبت الى الاربعاء باستثناء فترتي الافطار والسحور بين الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساء، ومن الثالثة حتى الخامسة صباحا، ويوم الخميس الى الساعة الخامسة مساء، بينما سيكون المركز مغلقا يوم الجمعة.

كما حددت الإدارة الدوام في مركز الراشدية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساء، وفي مركز أب تاون من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة مساء، ومركز طيران الامارات من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا.

كما سيكون العمل في مراكز قرية الاعمال ودبي لاند، وقرية المعرفة، وجافزا ، ومركز أكسس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر، وفي مراكز دافزا والصفا والليسيلي، ومركز الامارات، ومركز دبي المالي العالمي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، وفي مركزي الكرامة والقوز من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة مساء، وفي مركز زعبيل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء ، ومركز أبراج بحيرات جميرا من الساعة السابعة صباحا وحتى الثالثة مساء.