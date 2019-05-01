فريق "الطوارئ والأزمات والكوارث" في أبوظبي يعقد اجتماعه الأول هذا العام

عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي اجتماعه الأول للعام الحالي برئاسة معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس الفريق في مقر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي.

وفي بداية الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الفريق بحضور معالي سارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة وأصحاب السعادة أعضاء الفريق، أشاد معالية بجهود معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الفريق السابق بما قدمه من جهد ووقت للارتقاء بمنظومة الطوارئ والأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن معاليه خلال رئاسته للفريق ساهم في وضع الأسس الرئيسية الصحيحة لعمل منظومة الاستجابة للفريق وفق استراتيجية واضحة ومؤطرة بأسلوب علمي واحترافي.

واطلع معاليه على تقرير حول الدور الذي يقوم به الفريق ومهامه الأساسية وآلية العمل المتبعة لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة واشتمل على مهام وواجبات الفريق، وحالات الطوارئو الأزمات التي تم التعامل معها بالإضافة إلى الخطط الموضوعة لرفع جاهزية الفرق الرئيسية والمساندة في إمارة أبوظبي لمواجهة أي طارئ.

وتمت، خلال الاجتماع، مناقشة أبرز البنود الواردة على أجندة أعماله للفترة المقبلة والوقوف على مستجداته بشكل دوري بهدف تقييم دور الفريق على صعيد الاستجابة السريعة وضمان التواصل الفعال مع الجهات المختصة في مجال الأزمات وتوفير المتطلبات اللازمة لدعم جهود جميع الفرق وقدرات الاستجابة على مستوى إمارة أبوظبي.

في ختام الاجتماع، أشاد معاليه بما يقدمه فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي والجهات المحلية المساندة، موجهاً بأهمية مواصلة عمل الفريق على رفع الجاهزية والتأهب لمواجهة أي طارئ وتحديث الخطط المعتمدة وتعزيز العمل المشترك بين الجهات المحلية في الإمارة لضمان سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة وضمان وضع الإجراءات وتطبيقها لتقليل فرص حدوث الأزمات والتنسيق المشترك في بناء القدرات والإمكانات المطلوبة للأحداث الطارئة.

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