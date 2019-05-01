تقرر تخفيض ساعات العمل العادية لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1440 بمقدار ساعتين يومياً طوال أيام الشهر الكريم. جاء ذلك في تعميم وزاري أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذاً للمادة 65 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل. اقرأ أيضاً... شرطة أبوظبي تمنع سير الشاحنات وحافلات نقل العمال خلال ساعات الذروة في رمضان ورفع معالي ناصر بن ثاني الهاملي إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم.

وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تخفيض ساعات العمل اليومية في القطاع الخاص ساعتين خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.