"السلامة الغذائية" تنفذ حملة على منشآت الهايبر ماركت استعداداً لرمضان

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اليوم الأربعاء ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك، حملة رقابية وتوعوية واسعة على منشآت الهايبر والسوبر ماركت في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، للوقوف على مدى جاهزية هذه المنشآت لاستقبال الشهر الفضيل نظراً لازدياد الإقبال على المنتجات الغذائية من قبل المستهلكين، ولضمان التزامها باشتراطات الصحة والسلامة العامة التي تنعكس على سلامة الغذاء المتداول وسلامة المستهلك، وضبط الممارسات الخاطئة التي يمارسها العاملون في هذه المنشآت وذلك في إطار المساعي التي تبذلها الهيئة لضمان سلامة الغذاء المتداول في إمارة أبوظبي.



وركز مفتشو الهيئة خلال الحملة على مناطق التخزين والعرض للتأكد من تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية في هذه المنشآت، إلى جانب قيامهم بتوعية العاملين بأهم الممارسات الجيدة التي تضمن سلامة الأغذية، كالتعامل مع المواد الغذائية بطرق صحية من حيث الحفظ والتخزين، والاهتمام بالنظافة العامة لمناطق التحضير، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على الصحة والنظافة الشخصية لمتداولي الغذاء، والاهتمام بغسل الأيدي في المرافق المخصصة لذلك، إضافة إلى الالتزام بارتداء أغطية الرأس والقفازات بحسب الحاجة لذلك، والاهتمام بإغلاق فتحات الأبواب والنوافذ خاصة في مناطق التخزين.

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وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال الحملات أو الزيارات الدورية للمفتشين بشكل مستمر على توعية متداولي الغذاء والمستهلكين على حد سواء، وتقديم الإرشاد والتوجيه الصحي للعاملين في كافة مراحل سلسلة تداول الأغذية من استلام، تخزين، إعداد، تجهيز، طبخ، حفظ وتقديم علاوة على التوعية حول المخاطر المحتملة جراء السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع المواد الغذائية والأطعمة داخل المنشأة.

وتنفذ الهيئة على مختلف المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي حملات مفاجئة وأخرى دورية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تشمل المطاعم والمطابخ الشعبية والمطابخ المركزية، والمخابز ومنشآت التصنيع وبيع الحلويات ومنشآت البيع بالتجزئة والعربات المتنقلة والخيم الرمضانية ومحلات الحلوى الشعبية ومنشآت بيع اللحوم والأسماك وغيرها من المنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيقها لاشتراطات الهيئة.

وتدعو الهيئة عامة الجمهور للتواصل معها والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية مثل عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 ليقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى تحقيق هدفه في ضمان غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.