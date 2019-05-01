قرقاش: يحق للدول العربية دعم انتقال منظم ومستقر في السودان

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إنه يحق للدول العربية أن تدعم انتقالاً منظماً في السودان.
وأضاف معاليه، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن "من المشروع تماماً للدول العربية أن تدعم انتقالاً منظماً ومستقراً في السودان. انتقال يوازن بين التطلعات الشعبية واستقرار المؤسسات".
وأكد "عرفنا أوضاعاً من الفوضى التامة في المنطقة ولسنا بحاجة إلى المزيد منها".
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