شرطة أبوظبي تطلق حملة "رمضان أمن وتسامح"

أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملة توعية مجتمعية وأمنية تحت شعار "رمضان ..أمن وتسامح" ضمن استراتيجيتها الرامية لتعزيز الأمن والسلامة ونشر التسامح وإسعاد المجتمع بتوفير أرقى الخدمات.

وهنأ سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي الجمهور بمناسبة الشهر الفضيل آملاً في تعاون الجميع لتحقيق أهداف الحملة بالالتزام بالاشتراطات الوقائية التي تعزز أمنهم وسلامتهم خلال الشهر المبارك.

وأكد استعداد القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على تقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة السريعة بما يعزز الجهود الشرطية والأمنية في مختلف المواقع بإمارة أبوظبي مؤكداً جاهزية الشرطة للشهر الفضيل عبر خطة أمنية شاملة لتوفير كافة السبل والتدابير التي تكفل الأمن والسلامة للمجتمع وتأمين راحة وسلامة الجمهور.

وأشار إلى اكتمال استعدادات مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية لتقديم أرقى الخدمات لنشر وتعزيز الأمن والأمان وتوثيق الروابط مع الجمهور حاثاً إياهم على التواصل هاتفياً على الرقم 999 لتلقي المكالمات والبلاغات الطارئة.

وذكر أن الخطة تتضمن تكثيف الرقابة على الطرق، وحول المساجد " أثناء صلاة التراويح"، وتشديد الضبط المروري على المخالفين عن طريق الأنظمة الذكية، وتوفير الانسيابية المرورية.

وقال إن شرطة أبوظبي ستشارك مع الجهات المعنية في توزيع وجبات إفطار على قائدي المركبات عند الإشارات الضوئية والتقاطعات المرورية قبل موعد الإفطار تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتفعيل العمل الجماعي والتطوعي في خدمة الوطن والحفاظ على السلامة المرورية .

وسيطلق قطاع الأمن الجنائي حملة لمكافحة التسول وتركز على تعميق الوعي وتنمية الثقافة الأمنية لدى أفراد الجمهور وتوعيتهم بمخاطر التجاوب مع المتسولين وتعزيز وسائل مكافحة هذه الآفة.

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كما تعزز الإدارة العامة للدفاع المدني التوعية باشتراطات السلامة في الخيم الرمضانية، للوقاية من الحرائق حفاظاً على أرواح مرتادي الخيم ،إلى جانب التفتيش المباشر لتلك الخيم للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

وينظم مكتب شؤون الشرطة النسائية بشرطة أبوظبي، مجالس رمضانية طيلة أيام الشهر الفضيل تحت شعار"المرأة والتسامح" بهدف نشر الوعي الأمني والاجتماعي بين النسوة حول مختلف القضايا الثقافية والمجتمعية، وتعريفهن بالخدمات التي تقدمها قطاعات شرطة أبوظبي ودورها في نشر الأمن والأمان في المجتمع.

وتعمل إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة على تعزيز الوعي عبر رسائل تثقيفية مستمرة، بمنصات شرطة أبوظبي للتواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لترسيخ الوعي المجتمعي بأبرز المخاطر والآفات السلبية، بلغات مختلفة.

وتنظم إدارة الشرطة المجتمعية، بقطاع امن المجتمع، المجالس الرمضانية في دورتها الثالثة تحت شعار "سلام، تسامح، إيجابية"، وتتناول تلك المجالس طيلة الشهر الفضيل عدة موضوعات تزامناً مع عام التسامح 2019، منها :التسامح في المجتمع، التسامح في الإعلام ، التسامح المؤسسي، النموذج الإماراتي في التسامح، ,وغيرها .

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كما تعزز إدارة الأسلحة والمتفجرات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ التوعية بمخاطر الألعاب النارية بالتركيز على تثقيف فئات المجتمع كافة، بمخاطر تلك الألعاب على مستخدميها .

كما تنفذ المديريات والإدارات التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي العديد من المبادرات والفعاليات المتنوعة والهادفة خلال الشهر الفضيل.