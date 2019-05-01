





أمل العامري-مصر منحت كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية درجة الماجستير في الاستراتيجية القومية للواء سامح على لطفى وكيل وزارة بمجلس النواب ورئيس حزب مصر الفتاة ، بدرجة " إمتياز " عن بحث بعنوان الاستراتيجية المقترحة لتفعيل المشاركة السياسية للشباب في مصر .

وقد تشكلت لجنة المناقشة من اللواء أركان حرب دكتور محمد حسني " عضواً ، واللواء أركان حرب دكتور حسام انور "عضواً" ، واللواء أركان حرب دكتور سعيد الصالحي رئيساً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلية الدفاع الوطني تمنح وكيل وزارة بالبرلمان درجة الماجستير في الاستراتيجية القومية بـ " إمتياز " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفاصلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.