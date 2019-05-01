بحث سبل التعاون المشترك بين جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.







أستقبل سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية وفد من الهيئة الدولية للصليب الأحمر، والأستاذة. صوفي باربيه ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات ، والأستاذة ربى عفاني مستشارة الشؤون الإنسانية والشراكات باللجنة الدولية للصليب الاحمر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجائزة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك بمقر الجائزة بدبي.

وأعربت صوفي باربيه ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإمارات عن امتنان اللجنة الدولية للصليب الشديد لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وعن شكراللجنة لمنحها جائزة الشيخ حمدان للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية لعامي 2017-2018. وذكرت " تمثل هذه الجائزة تقديراً عميقاً للعمل والجهود التي يبذلها زملاؤنا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمكرسة للقطاع الصحي، إضافة إلى العمل الإنساني لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ويظل هدفنا الأساسي هو تخفيف معاناة المتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من أعمال العنف".

وأضافت " لقد تم توجيه قيمة الجائزة بالكامل الي برنامج المساعدات الطبية في جمهورية الكونغو الديموقراطية، وانه لشرف كبير لنا أن تكون جائزة حمدان الطبية شريك لنا في التخفيف عن معاناة المحتاجين حول العالم"

ومن جانبه أكد بن سوقات علي حرص الجائزة علي تكريم من يقدمون خدمات ساهمت بشكل فعّال في تخفيف آلام عدد كبير من النّاس اللذين يتعرّضون لظروف استثنائية كالنكبات والأوبئة والجوع والحروب والكوارث الطبيعيّة.

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وقال "على ضوء المساهمات الكبيرة التي قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك النجاح المميز الذي حققته من خلال العمل التطوعي، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر استحقت الحصول عن جدارة على جائزة حمدان للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية، للعام 2017 -2018".

وأضاف " ان كل ماتقوم به الجائزة من انجازات وانشطة في الحقل العلمي والتطوعي نابع من رؤية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة صحة دبي والتي تهدف الي تكريم كل من له علاقة بالارتقاء بحياه افضل لخدمة البشرية جمعاء".

جدير بالذكر أنه تم تكريم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الدورة العاشرة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية حيث تفضل سمّو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، راعي الجائزة بتكريم 16 فائزاً في حفل كبير أقيم بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك بحضور العديد من الوزراء والشيوخ والمسئوولين بالقطاعات الصحية والطبية، وكبار الشخصيات والوفود الرسمية الممثلة لدول الفائزين.