ريتز كارلتون - ألماتي يُشارك في سوق السفر العربي 2019

يشارك فندق ريتز كارلتون - ألماتي، فئة الخمس نجوم، لأول مرة في سوق السفر العربي بدبي .

وقال السيد جان غوكتاش، المدير العام لفندق ريتز كارلتون ألماتي، أن مدنية ألماتي بجمهورية كازاخستان تعمل على زيادة عدد السياح من دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص.

وأضاف: "نحن سعداء للمشاركة في سوق السفر العربي هذا العام ويشرفنا أن تتاح لنا الفرصة لتقديم فندق ريتز كارلتون ألماتي لصنّاع السياحة والرواد من العاملين في هذا القطاع داخل سوق دول مجلس التعاون الخليجي".

ويسعى هذا الفندق البوتيك إلى استغلال منصة سوق السفر العربي كمكان لتعزيز العلامة التجارية وتوسيع شبكة علاقاته مع وكالات السفر الجديدة والتواصل مع الشركاء المناسبين الذين يمكنهم الترويج لخدماته ومرافقه في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الباحثة عن وجهات صديقة للأسرة.

وأضاف: "يسرنا أن نعلن أننا سوف نتعاون مع وكالات السفر المحلية في الإمارات لنقدم للضيوف باقات إقامة خاصة مليئة بالمرح".

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ويلعب تصميم فندق ريتز كارلتون ألماتي الفاخر والفريد، أجنحته الفخمة الراقية إضافة إلى الضيافة المصممة خصيصاً حسب الرغبة، كعامل جذب قوي للضيوف. ووفقاً للمدير العام لفندق ريتز كارلتون ألماتي، فإن ألماتي تُعدّ الوجهة المثالية لسكان دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال طقسها الرائع، امتداد المساحات الخضراء الشاسعة، والجبال الرائعة والطعام الرائع فضلاً مجموعة من المساجد التاريخية ومناطق الجذب الترفيهية. علاوة على ذلك ، يمكن للضيوف زيارة مركز إيسنتيا للتسوق الملحق بالفندق والذي يضم بعضاً من أفخر الماركات العالمية الراقية في مجال الأزياء والتجزئة مثل غوتشي وبرادا ولويس فوتون إلخ.

وأضاف السيد كان غوكتاش: "نتطلع بنظرة إيجابية إلى النمو على الصعيد السياحي في كازاخستان في المستقبل القريب، خاصة مع متانة وقوة العلاقة بين كازاخستان والإمارات العربية المتحدة، وازدياد نسبة الاستثمارات القادمة من الإمارات، الأمر الذي سيسهم في تنمية السياحة".

واختتم حديثه بالقول: "يعد موسم الربيع، الذي يُصادف عطلة العيد، الوقت المثالي لسكان الإمارات العربية المتحدة للسفر وزيارة ألماتي مع عائلاتهم لأن الطقس والأجواء ستكون في أفضل حالاتها. كما تلعب الخطوط الجوية أيضاً دوراً مهماً في الترويج للسياحة، ويُسعد فندق ريتز كارلتون ألماتي الإعلان عن قرب إطلاق رحلات يومية من وإلى كازاخستان".