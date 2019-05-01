"الإمارات الإسلامي" يحصد جائزة "أفضل موقع إلكتروني مطور" ضمن جوائز أولمبياد الخدمات 2018

حصد "الإمارات الإسلامي، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جائزة "أفضل موقع إلكتروني مطور" خلال حفل توزيع "جوائز أولمبياد الخدمات 2018" الذي نظمته شركة "إيثوس للحلول المتكاملة".

وتعكس الجائزة الجهود التي بذلها "الإمارات الإسلامي" لتطوير قنواته الرقمية والاجتماعية ومنح المتعاملين رحلة مصرفية فائقة الجودة والسلاسة. وفي عام 2018، شهد موقع المصرف الإلكتروني نمواً نسبته 25% في أعداد الزوار مقارنة بالعام السابق، وزيادة بنسبة 30٪ في تطبيقات منتجاته.

وبهذه المناسبة، قال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يسعدنا فوز موقعنا الإلكتروني بهذه الجائزة المرموقة من ’إيثوس للحلول المتكاملة‘. وفي ضوء اعتماد عملائنا المتزايد على الهواتف المتحركة والتعاملات المصرفية عبر الإنترنت كقنوات رئيسية لتلبية احتياجاتهم المصرفية، سنحرص باستمرار على مواصلة الاستثمار في الحلول والمنصات الرقمية التي من شأنها الارتقاء بمعايير تجربة العملاء".

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وأضاف: "باعتباره مؤسسة مالية رائدة نشأت ونمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، يدعم ’الإمارات الإسلامي‘ بقوة رؤية قيادتنا الرشيدة ببناء الاقتصاد الذكي عبر توفير حلول مصرفية مبتكرة تلبي مجموعة متنوعة من احتياجات المتعاملين والشركات على حد سواء".

واستناداً إلى منهجيته التي تركز أولاً على المنتجات والخدمات الرقمية، كان ’الإمارات الإسلامي‘ سباقاً إلى طرح العديد من الحلول المصرفية الأولى من نوعها في السوق، فقد أصبح في مطلع الشهر الجاري أول مصرف إسلامي في العالم يطلق خدمة المحادثات المصرفية عبر تطبيق "واتساب"، وهو أيضاً أول مؤسسة مالية إسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم لعملائها جميع المحافظ الرقمية الثلاث الشهيرة Apple Pay وSamsung Pay وGoogle Pay. وتشمل قائمة الابتكارات المصرفية الرقمية الأخرى التي طرحها مؤخراً ميزة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي دون الحاجة إلى البطاقة؛ وميزة "سمارت باس" للمصادقة على المعاملات المصرفية عبر الإنترنت، والحصول على تذكرة انتظار الدور في الفروع عن بُعد، وبالتالي تقليص فترات الانتظار.

وتهدف "جوائز أولمبياد الخدمات" التي تقدمها شركة "إيثوس للحلول المتكاملة" سنوياً إلى تكريم المؤسسات التي حققت نتائج لافتة في تجارب خدمة المتعاملين والتفاعل مع الموظفين. وتوفر الشركة حلولاً متكاملة لخدمة المتعاملين، بما في ذلك "مؤشر تجربة الخدمات المصرفية للأفراد" الذي يقدم للمصارف منهجية لقياس جودة خدماتها. ويقوم بتنفيذ المؤشر السنوي فريقٌ من الباحثين المدربين والمتمرسين الذين يركزون على سيناريوهات واقعية قد يواجهها العميل عند التوجه إلى الفرع أو التحدث إلى مركز الاتصال أو زيارة الموقع الإلكتروني. ويتم تقييم المصارف وفقاً للموثوقية والضمان والاستجابة والتعاطف باستخدام أسس قياس القيمة التي تطبقها "إيثوس للحلول المتكاملة".