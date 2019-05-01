نجاح كبير لـ "تحدي حتا للكاياك للسيدات" الأول من نوعه في الدولة

نظم مجلس دبي الرياضي سباق "تحدي حتا للكاياك للسيدات"، الأول من نوعه في الدولة الذي خصص للسيدات فقط، وذلك صباح يوم السبت 27 أبريل 2019 في بحيرة سد حتا، وتم تخصيص ريعه للحملة التنموية التعليمية "لتعليمها"، التي أطلقتها في عام 2017 حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بهدف دعم تعليم الأطفال وخاصة الفتيات في الدول النامية، مع التركيز على المناطق التي تواجه فيها الفتيات تحديات تعليمية، ويتم تنفيذها في عدد من الدول بالشراكة مع "دبي العطاء"، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وحضر سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي جانبا من السباق الذي نظمته لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، وقامت بتتويج الفائزات بالمراكز الأولى في مختلف الفئات كل من: لمياء عبدالعزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، بحضور الشيخة وفاء بنت حشر آل مكتوم، وميثاء شعيب عضو لجنة المرأة والرياضة، وصالحة البسطي عضو لجنة المرأة والرياضة، وفوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة ومدير لجنة المرأة والرياضة، وأحمد البدواوي مؤسس شركة حتا للكاياك، كما تم تكريم الرعاة والداعمين للحدث من شرطة دبي وبلدية دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشركة حتا للكاياك.

وفازت في سباق 1200 متر في الفئة من 15 إلى 29 سنة النيوزلندية كريستي هايد في المركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:12:44 دقيقة، تلتها الإمارتية آمنة بن بحر في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:13:53 دقيقة، وحلت الإسبانية نسيمة حراق في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:14:04 دقيقة.

وفي سباق 1200 في فئة 30 سنة وما فوق فازت بالمركز الأول الصربية ميلينا ميتك بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:12:32 دقيقة، تلتها في المركز الثاني الايرلندية جيل دونيغان بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:13:50 دقيقة، وحلت الفلبينية هرنينا أيوب في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:14:18 دقيقة.

وفي سباق 700 متر في فئة من 15 إلى 29 سنة، فازت الفلبينية ماري روث كاتابانج بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:07:51 دقيقة، تلتها الإماراتية عائشة فولاد في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:08:07 دقيقة، وحلت الإماراتية سارة العلماء في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:08:33 دقيقة.

وفي سباق 700 متر فئة 30 سنة وما فوق فازت الفلبينية إيماكوليت سانشيز بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:07:18 دقيقة، تلتها مواطنتها الفلبينية جانيس بانتاليون في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:07:48 دقيقة، وحلت العراقية سورة ماجد محمد في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره 00:07:58 دقيقة.

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وعبرت لمياء خان عن سعادتها بالمشاركة الواسعة في السباق الأول من نوعه وقالت: " تخوض النساء كل يوم تجربة جديدة وتحد جديد، وتحرص لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي على التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية المخصصة للسيدات لكي تعم الفائدة على جميع النساء، ونتيح أكبر فرصة لكافة النساء لممارسة الرياضة التي تحبها، ونحن فخورون بالإقبال الكبير للمتسابقات من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية على المشاركة في هذه الرياضة الجديدة، اللواتي استمتعن بالمنافسة وعشن أجمل لحظات من المغامرة في الأجواء الرائعة، كما لمسنا مدى السعادة على وجوههن".

وأضافت لمياء خان: "ستكون هناك المزيد من الفعاليات والبرامج الرياضية المخصصة للسيدات خلال الفترة المقبلة، وستبذل لجنة المرأة والرياضة قصارى جهدها بالتضافر مع كافة المؤسسات والقطاعات الرياضية لتطوير الرياضة النسائية والوصول بها إلى العالمية".

وشهد السباق الذي تم تنظيمه برعاية شركة حتا للكاياك، نجاحًا كبيرًا ومشاركة واسعة للسيدات من مختلف الأعمار والجنسيات حيث تضمن المنافسة في التجديف لمسافتين الأولى 700 متر والثانية لمسافة 1.2 كيلومتر في مياه سد حتا، وتضمن فئتين عمريتين هما فئة من 15 إلى 29 عاماً، وفئة من 30 عاماً فما فوق، وأتيحت المشاركة في السباق لجميع النساء من كافة الجنسيات ومختلف القدرات البدنية والمهارية.

وجاء تنظيم هذا الحدث المميز في منطقة حتا ضمن جهود مجلس دبي الرياضي لتعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص، كما أنه يدعم الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة "حتا" وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية من الطراز الأول، حيث تمتلك الكثير من المقومات التي تجمع عناصر الجمال الطبيعية من الجبال والسهول والطقس الرائع.

وتعد منطقة حتا محط اهتمام مجلس دبي الرياضي منذ عام 2009، حيث نظم المجلس العديد من الفعاليات الرياضية ضمن برامج النشاط البدني التي أقيمت سنوياً، وشارك فيها الآلاف من أهالي حتا والمناطق المحيطة بها، كما وضع مجلس دبي الرياضي خطة متكاملة لتطوير المنشآت الرياضية في حتّا وتنظيم المزيد من الفعاليات، والاستفادة من التنوع الجغرافي والبيئة الجبلية التي تتميز بها منطقة حتّا، وتحويلها إلى واحدة من الوجهات الرياضية المميزة في الدولة والمنطقة.

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